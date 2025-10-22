Hírlevél

orosz-ukrán háború

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére?

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére – állítják diplomáciai források. A tervek tűzszünetet és biztonsági garanciákat tartalmaznak, miközben az Egyesült Államok központi szerepét is biztosítanák.
orosz-ukrán háborújavaslatDonald TrumpOroszországEurópai Unió

Négy európai diplomata szerint az európai nemzetek Ukrajnával együttműködve új javaslatot készítenek az orosz-ukrán háború jelenlegi harci vonalai mentén történő tűzszünetre. A terv főként a már korábban megvitatott elképzeléseket tartalmazza, ugyanakkor arra törekednek, hogy az Egyesült Államok továbbra is kulcsszereplő maradjon a folyamatban – számolt be róla a Reuters.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére
Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére Fotó: AFP

Egy magas rangú európai diplomata elmondta, hogy a javaslat említ egy békebizottságot is, amelynek elnöke Donald Trump amerikai elnök lenne, és felügyelné a terv végrehajtását.

A nemzetbiztonsági tanácsadók számára fontos, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen a folyamatban

– fogalmazott a diplomata.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére

Az európai vezetők kedden felszólították Washingtont, hogy tartson ki az azonnali tűzszünet követelése mellett Ukrajnában, és a jelenlegi harci vonalak szolgáljanak alapul minden jövőbeli tárgyaláshoz. 

Oroszország régóta követeli, hogy Ukrajna a tűzszünet előtt további területek átadását vállalja.

Ukrajna szövetségesei pénteken Londonban találkoznak, ahol azok az országok vesznek részt, amelyek hosszú távú támogatást kívánnak nyújtani Kijevnek. 

DONETSK OBLAST, UKRAINE - JULY 09: Snipers of the 1st brigade of National Guard "Bureviy" during a training in Donetsk region, on July 9, 2024. Ukrainian snipers are highly trained and capable of causing damage, and are therefore a priority target for Russian troops. Their frontline tasks include shooting down soldiers at Russian observation posts, providing observation to assist artillery fire, and stopping Russian waves when they attack. Pablo Miranzo / Anadolu (Photo by Pablo Miranzo / Anadolu via AFP)
Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére Fotó: AFP

Három másik diplomata is megerősítette, hogy javaslatok készülnek

Egyikük szerint a testületet az Egyesült Államok gázai 20 pontos terve alapján alakítanák ki. 

Miután mindkét fél megállapodott a tűzszünetről, tárgyalások kezdődnének a területekről, de az Oroszország által megszállt területeket nem ismernék el orosz tulajdonként 

– mondta a magas rangú diplomata. „Ezt már májusban és augusztusban is megpróbáltuk. Oroszország nem mutatja jelét az álláspontja megváltozásának” – tette hozzá egy másik európai diplomata.

Arra a kérdésre, hogy ez egy újabb kísérlet a régi pontok újra előterjesztésére, így válaszolt: „Valahogy igen, néhány új elemmel kiegészítve”, további részleteket azonban nem árult el. A diplomaták a kérdés érzékenysége miatt névtelenséget kértek. 

A magas rangú diplomata szerint az elképzelések nagyjából megegyeznek az európai hatalmak korábbi javaslataival. 

Ezek alapján minden deportált gyermek visszatérne Ukrajnába, fogolycserékre kerülne sor, és biztonsági garanciákat nyújtanának Ukrajna számára. A terv része lenne, hogy Ukrajna a lehető legerősebb hadsereggel rendelkezzen, pénzügyi támogatást kapjon az újjáépítéshez, valamint EU-csatlakozási ütemtervet is kapjon.

A javaslat rögzíti továbbá, hogy az EU Oroszország elleni szankcióit fokozatosan feloldanák, amennyiben Oroszország teljesíti kötelezettségeit, de a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna kártérítésére fordítanák. 

Ez Oroszország számára elfogadhatatlan lenne

– mondta a diplomata.

