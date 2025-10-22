Négy európai diplomata szerint az európai nemzetek Ukrajnával együttműködve új javaslatot készítenek az orosz-ukrán háború jelenlegi harci vonalai mentén történő tűzszünetre. A terv főként a már korábban megvitatott elképzeléseket tartalmazza, ugyanakkor arra törekednek, hogy az Egyesült Államok továbbra is kulcsszereplő maradjon a folyamatban – számolt be róla a Reuters.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére Fotó: AFP

Egy magas rangú európai diplomata elmondta, hogy a javaslat említ egy békebizottságot is, amelynek elnöke Donald Trump amerikai elnök lenne, és felügyelné a terv végrehajtását.

A nemzetbiztonsági tanácsadók számára fontos, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vegyen a folyamatban

– fogalmazott a diplomata.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére

Az európai vezetők kedden felszólították Washingtont, hogy tartson ki az azonnali tűzszünet követelése mellett Ukrajnában, és a jelenlegi harci vonalak szolgáljanak alapul minden jövőbeli tárgyaláshoz.

Oroszország régóta követeli, hogy Ukrajna a tűzszünet előtt további területek átadását vállalja.

Ukrajna szövetségesei pénteken Londonban találkoznak, ahol azok az országok vesznek részt, amelyek hosszú távú támogatást kívánnak nyújtani Kijevnek.

Európa és Ukrajna új javaslatot dolgoz ki az orosz-ukrán háború befejezésére Fotó: AFP

Három másik diplomata is megerősítette, hogy javaslatok készülnek

Egyikük szerint a testületet az Egyesült Államok gázai 20 pontos terve alapján alakítanák ki.

Miután mindkét fél megállapodott a tűzszünetről, tárgyalások kezdődnének a területekről, de az Oroszország által megszállt területeket nem ismernék el orosz tulajdonként

– mondta a magas rangú diplomata. „Ezt már májusban és augusztusban is megpróbáltuk. Oroszország nem mutatja jelét az álláspontja megváltozásának” – tette hozzá egy másik európai diplomata.

Arra a kérdésre, hogy ez egy újabb kísérlet a régi pontok újra előterjesztésére, így válaszolt: „Valahogy igen, néhány új elemmel kiegészítve”, további részleteket azonban nem árult el. A diplomaták a kérdés érzékenysége miatt névtelenséget kértek.

A magas rangú diplomata szerint az elképzelések nagyjából megegyeznek az európai hatalmak korábbi javaslataival.

Ezek alapján minden deportált gyermek visszatérne Ukrajnába, fogolycserékre kerülne sor, és biztonsági garanciákat nyújtanának Ukrajna számára. A terv része lenne, hogy Ukrajna a lehető legerősebb hadsereggel rendelkezzen, pénzügyi támogatást kapjon az újjáépítéshez, valamint EU-csatlakozási ütemtervet is kapjon.