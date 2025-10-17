Hírlevél

Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború

Vlagyimir Putyin

Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború

Magyarország a béke szigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcstalálkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon. Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti tűszünet után minden figyelmét az orosz–ukrán háború rendezésére szentelheti.
Ahogy az Origón is írtunk róla, elképesztő diplomáciai siker, hogy Budapesten lesz a Trump–Putyin-találkozó. A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az orosz–ukrán háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.

Trump az orosz–ukrán háborúnak Budapesten vethet véget
Fotó: Polyák Attila

Az orosz–ukrán háború következő fejezete Budapesten íródik

Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, s így a béke visszatérhessen Európába

 – folytatta. „Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, s megkezdtük a (budapesti) csúcstalálkozó előkészületeit” – tette hozzá.

 

