Robbanások rázták meg Szumi régiót, támadtak az oroszok

Október 23-án hajnalban megszólaltak a szirénák Szumi térségében, nem sokkal később pedig robbanásokról számoltak be a lakosok. Az információk alapján az oroszok dróntámadást hajtottak végre a vasúti infrastruktúra ellen.

Az oroszok a vasutat támadták

A területi tisztviselők beszámolója alapján hajnali két óra környékén szólaltak meg a szirénák. Kezdetben ballisztikus rakétára is kiadtak figyelmeztetést, azonban az orosz haderő csak drónokat vetett be.

A támadás során az oroszok eltaláltak egy vasútállomást Szumi városában, amely során ketten megsérültek.

Egyiküket, egy 35 éves férfit, nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A másikat, egy 28 éves férfit a helyszínen látták el.

Ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді: постраждали залізничники https://t.co/6s12BvrO4W pic.twitter.com/mbV5PLgQuJ — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) October 23, 2025

Fokozódnak az orosz támadások

Október 22-én éjjel újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben és több más városban is, miközben a légvédelem egész éjszaka próbálta visszaverni a támadást. A csapások alig néhány órával azután következtek, hogy Ukrajna Storm Shadow rakétákat indított orosz célpontok ellen

A támadások következtében több helyen tűz ütött ki, járművek gyulladtak ki, és számos lakóépület megrongálódott, ablakai betörtek. A mentőalakulatok azonnal a helyszínre vonultak.

A mostani orosz légitámadás illeszkedik abba az utóbbi hónapokban tapasztalható tendenciába, hogy Moszkva a tél közeledtével egyre gyakrabban veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját.