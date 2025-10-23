Robbanások rázták meg Szumi régiót, támadtak az oroszok

Hírlevél

44 perce
Az éjszaka folyamán robbanások rázták meg Szumi régiót. A hírek szerint az oroszok drónokkal támadták a a vasúti infrastruktúrát. A támadásban ketten megsérültek.
Október 23-án hajnalban megszólaltak a szirénák Szumi térségében, nem sokkal később pedig robbanásokról számoltak be a lakosok. Az információk alapján az oroszok dróntámadást hajtottak végre a vasúti infrastruktúra ellen. 

Az oroszok a vasutat támadták
Az oroszok a vasutat támadták 
A területi tisztviselők beszámolója alapján hajnali két óra környékén szólaltak meg a szirénák. Kezdetben ballisztikus rakétára is kiadtak figyelmeztetést, azonban az orosz haderő csak drónokat vetett be. 

A támadás során az oroszok eltaláltak egy vasútállomást Szumi városában, amely során ketten megsérültek. 

Egyiküket, egy 35 éves férfit, nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A másikat, egy 28 éves férfit a helyszínen látták el. 

Fokozódnak az orosz támadások 

Október 22-én éjjel újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben és több más városban is, miközben a légvédelem egész éjszaka próbálta visszaverni a támadást. A csapások alig néhány órával azután következtek, hogy Ukrajna Storm Shadow rakétákat indított orosz célpontok ellen

A támadások következtében több helyen tűz ütött ki, járművek gyulladtak ki, és számos lakóépület megrongálódott, ablakai betörtek. A mentőalakulatok azonnal a helyszínre vonultak.

A mostani orosz légitámadás illeszkedik abba az utóbbi hónapokban tapasztalható tendenciába, hogy Moszkva a tél közeledtével egyre gyakrabban veszi célba Ukrajna energetikai infrastruktúráját. 

 

