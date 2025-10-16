Mint kiderült, legalább 1076 kubai állampolgár vett részt vagy vesz részt jelenleg is az orosz hadsereg műveleteiben Ukrajnában – közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR). A jelentés szerint 96-an haltak meg vagy tűntek el a harcok során – számolt be róla a Kyiv Independent.

Több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán Fotó: AFP

Az ukrajnai adatok egybevágnak az amerikai becslésekkel

Az Egyesült Államok a hónap elején nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amely szerint 1000–5000 kubai harcolhat Oroszország oldalán.

A hírszerzés szerint a toborzott kubaiakat mindössze két hetes kiképzés után küldik a frontra, miután a moszkvai régióban lévő Avangard kiképzőközpontban rövid felkészítést kapnak.

Itt katonai egyenruhát, alapkiképzést, taktikai orvosi és drónkezelési gyakorlatokat kapnak, majd gyalogos és rohamcsapatokban vetik be őket. A kubai külügyminisztérium viszont határozottan tagadta, hogy országuk bármilyen módon részt venne az orosz–ukrán háborúban. Közleményük szerint az Egyesült Államok „hamis vádakat” terjeszt, és az érintett kubaiak nem a kormány támogatásával cselekszenek.

A HUR arról is beszámolt, hogy a toborzás a közösségi médiában zajlik – főként Facebookon, YouTube-on és TikTokon –, ahol építőipari munkák ígéretével csábítják el az embereket.

Az utazást magánközvetítők szervezik, akik néha a repülőjegyet is fizetik, az orosz nagykövetségek pedig turista- vagy munkavállalási vízumot adnak ki.

🇨🇺❗️🇺🇦 According to Ukrainian officials, as many as 25,000 Cubans could soon be fighting for Russia, overtaking North Koreans as the largest contingent of foreign troops on the battlefield, - Forbes pic.twitter.com/7MKDJ4NdrE — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 7, 2025

Oroszországba érkezésük után a kubaiak orosz nyelvű katonai szerződést kapnak

Oroszországba érkezésük után a kubaiak orosz nyelvű katonai szerződést kapnak, fordítás nélkül. Ezzel lényegében katonai szolgálatot vállalnak, sokszor anélkül, hogy pontosan értenék, mire kötelezik el magukat.