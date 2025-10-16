Több mint ezer kubai katona harcol Oroszország oldalán

Mint kiderült, legalább 1076 kubai állampolgár vett részt vagy vesz részt jelenleg is az orosz hadsereg műveleteiben Ukrajnában – közölte az ukrán katonai hírszerzés (HUR). A jelentés szerint 96-an haltak meg vagy tűntek el a harcok során – számolt be róla a Kyiv Independent.
Az ukrajnai adatok egybevágnak az amerikai becslésekkel
Az Egyesült Államok a hónap elején nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amely szerint 1000–5000 kubai harcolhat Oroszország oldalán.
A hírszerzés szerint a toborzott kubaiakat mindössze két hetes kiképzés után küldik a frontra, miután a moszkvai régióban lévő Avangard kiképzőközpontban rövid felkészítést kapnak.
Itt katonai egyenruhát, alapkiképzést, taktikai orvosi és drónkezelési gyakorlatokat kapnak, majd gyalogos és rohamcsapatokban vetik be őket. A kubai külügyminisztérium viszont határozottan tagadta, hogy országuk bármilyen módon részt venne az orosz–ukrán háborúban. Közleményük szerint az Egyesült Államok „hamis vádakat” terjeszt, és az érintett kubaiak nem a kormány támogatásával cselekszenek.
A HUR arról is beszámolt, hogy a toborzás a közösségi médiában zajlik – főként Facebookon, YouTube-on és TikTokon –, ahol építőipari munkák ígéretével csábítják el az embereket.
Az utazást magánközvetítők szervezik, akik néha a repülőjegyet is fizetik, az orosz nagykövetségek pedig turista- vagy munkavállalási vízumot adnak ki.
Oroszországba érkezésük után a kubaiak orosz nyelvű katonai szerződést kapnak, fordítás nélkül. Ezzel lényegében katonai szolgálatot vállalnak, sokszor anélkül, hogy pontosan értenék, mire kötelezik el magukat.
Moszkva 2022 óta toboroz külföldi harcosokat olyan országokból, mint Nepál, Szomália, India és Kuba.