Oroszország fokozta a támadásokat Ukrajnában – a német gazdasági miniszternek is menekülnie kellett – videó

Az orosz-ukrán háború továbbra is komoly válságot okoz a térségben, a felek közti feszültség pedig egyre nő. Míg a világ vezetői a konfliktus lezárásán dolgoznak, az orosz légicsapások továbbra is ukrán városokat sújtanak. Kirill Dmitrijev szerint Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna már közel áll a háború diplomáciai rendezéséhez. Hangsúlyozta, hogy a budapesti békecsúcs továbbra is tervben van, bár valószínűleg későbbi időpontban kerül megrendezésre.
Amerikai és orosz kormányzati illetékesek egyeztetnek
Az ukrajnai háború lezárásáról is tárgyal a Trump-adminisztráció illetékeseivel szombaton az Egyesült Államokban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja. Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja
Miamiban többek között Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
Az orosz diplomata pénteken a Fox News és a CNN hírtelevízióknak adott interjúkban arról tájékoztatott, hogy az ukrajnai háború rendezésének diplomáciai eszközeiről tárgyal az Egyesült Államokban. A CNN-nek azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a „diplomáciai megoldáshoz” a háborút tekintve, és kijelentette, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Budapesten tervezett találkozót nem törölték, az nem került le a napirendről, de egy későbbi időpontban valósulhat meg.
Kirill Dmitrijev annyit erősített meg, hogy szombaton több amerikai kormányzati tisztségviselővel egyeztet a háború lezárásáról, valamint fontosnak nevezte azt a tényt, hogy a párbeszéd folytatódik.
Egészen biztos, hogy az ukrajnai konfliktus diplomáciai megoldással zárul majd, így arról tárgyalunk, hogy miként tudunk előre lépni
– fogalmazott, hozzátéve: a tárgyalások témái között szerepel az is, hogy az ukrajnai rendezés során az orosz érdekek is érvényre jussanak.
A megoldást csak Oroszország érdekeinek számításba vételével lehet megtalálni
– hangoztatta, kifejezve azt a reményét, hogy „észszerű” időkereten belül el lehet érni a háború lezárását. Kirill Dmitrijev kifejtette, hogy az ukrajnai háborút tekintve az elmúlt időszakban előrelépés történt. Idesorolta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök lépéseinek köszönhetően sikerült elkerülni a konfliktus „harmadik világháborúvá” szélesedését.
Az Oroszországgal szemben hozott szankciókat illetően azt mondta, hogy azok nem járnak jelentős hatással az orosz gazdaságra,
ugyanis az orosz kőolajexportra kirótt büntetőintézkedések emelik a világpiaci árat, aminek révén Oroszország mennyiségében ugyan kevesebbet tud értékesíteni, árbevétele ugyanakkor nem csökken a magasabb ár miatt.
A megoldás nem a szankció, hanem a párbeszéd. A megoldásban Oroszország biztonsági érdekeit is figyelembe kell venni, és ahogyan Trump elnök védelmezi az Egyesült Államok nemzeti érdekeit, úgy Putyin elnök Oroszország nemzeti érdekeit védi, Oroszország számára pedig egzisztenciális kérdés, hogy a NATO ne jelentsen fenyegetést a határainál
– fogalmazott.
Kirill Dmitrijev kijelentette: Oroszország kész tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességének a kérdését pedig az orosz biztonság szempontjából nevezte fontosnak.
Megjegyezte, hogy az ukrajnai rendezés során területi kérdéseknek is napirenden kell lenniük, különös tekintettel az orosz nemzetiségűek által lakott térségre.
Óvóhelyen kellett menedéket keresnie a német gazdasági miniszternek kijevi látogatása alatt
Óvóhelyen kellett menedéket keresnie Katherina Reiche német gazdasági miniszternek kijevi látogatása során a szombatra virradóra bekövetkezett orosz légicsapások miatt. Szombati sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy ez megrázó élmény volt számára, de sajnos hozzátartozik az ukránok mindennapjaihoz.
Ez az éjszaka újfent világosan megmutatta nekem, hogy az orosz légicsapások az ukrán lakosság megtörését szolgálják
– hangoztatta a német tárcavezető, aki egy gazdasági küldöttség élén érkezett pénteken Kijevbe.
Az ukrán fővárosra mért éjszakai légicsapásban a legfrissebb adatok szerint legkevesebb két ember vesztette életét, és 13-an megsebesültek. Reiche veszélyesnek nevezte az energetikai és fűtési infrastruktúrára mért csapásokat a tél beállta előtt, s Németország segítségét ígérte a megrongált, illetve elpusztított létesítmények újjáépítésében. Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök azzal vádolta Oroszországot, hogy „humanitárius katasztrófát akar előidézni Ukrajnában a tél beköszöntéhez időzítve”.
Oroszország: a vezérkari főnök frontlátogatáson méltatta a donyecki offenzíva sikereit
Frontlátogatáson méltatta a donyecki offenzíva sikereit Valerij Geraszimov, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek vezérkari főnöke szombaton. A moszkvai védelmi tárca beszámolója szerint a tábornok meghallgatta a Centr haderőcsoport előrehozott parancsnokságai tisztviselőinek jelentéseit, kiemelve a „Donyecki Népköztársaság felszabadításában” elért sikereket, és feladatokat tűzött ki a további teendőket illetően.
A védelmi minisztérium szombati hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1385 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A tárca tájékoztatást adott arról is, hogy „válaszul Ukrajna polgári célpontok ellen elkövetett terrorista támadásaira Oroszország területén, ma éjjel az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői csoportos támadást mértek nagy hatótávolságú, földi indítású precíziós fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal Ukrajna hadiipari komplexumához tartozó vállalatokra és az energetikai infrastruktúrára, amely annak működését biztosítja. A közlemény szerint a csapás céljait elérték, az összes kijelölt objektumot megsemmisítették.
A tárca a megsemmisített vagy eltalált ukrán katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egyebek mellett két irányított légibombát, 281 drónt, Neptun nagy hatótávolságú, partvédelmi irányított rakéták indítóállását, valamint szállító és utántöltő járművét.
Az Ukrajnával határos Belgorod megye felett a helyi műveleti stáb adatai szerint 35 különböző típusú ukrán drónt lőttek le, miután az ukrán hadsereg eltalálta és megrongálta a belgorodi víztározó gátját, árvízveszélyt idézve elő, nagyjából ezer helyi lakost fenyegetve.