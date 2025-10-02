Oroszország újabb katonai szövetségest szerzett

Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy október 2-án életbe lépett az Oroszország és Irán közötti átfogó stratégiai partnerségi szerződés. Az új egyezmény az eddigi, 2001-ben kötött megállapodást váltja fel. A minisztérium hozzátette, hogy ez az esemény fontos mérföldkövet jelent a két ország kapcsolatainak történetében, amelyek így új szintre léptek – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Fotó: AFP/Evgenia Novozhenina

A szerződés Oroszország és Irán legfelső politikai vezetésének stratégiai döntését tükrözi a baráti, a jószomszédi kapcsolatok további átfogó erősítése mellett, ami a két ország népének alapvető érdekeinek felel meg

– áll a közleményben. A megállapodást még január 17-én írták alá Maszúd Peszeskján iráni elnök moszkvai látogatása során. Az orosz államfő akkor megjegyezte, hogy Moszkva és Teherán továbbra is közös projekteket hajt végre, többek között az atomenergia területén.

Az új egyezmény főbb pontjai:

A felek törekednek a kapcsolatok elmélyítésére és bővítésére minden olyan területen, amely kölcsönös érdeklődésre tart számot.

Moszkva és Teherán megállapodott a kereskedelmi–gazdasági együttműködés támogatásában, valamint közös katonai gyakorlatok lebonyolításában.

Ha az egyik felet agresszió éri, a másik fél nem nyújthat segítséget az agresszornak.

Oroszország és Irán nem engedi meg, hogy területüket szeparatista mozgalmak támogatására használják, amelyek veszélyeztetik a területi integritást.

Az országok elkötelezték magukat a szankciók elleni fellépés mellett, azokat jogellenesnek tartják. Tartózkodnak attól, hogy csatlakozzanak harmadik országok korlátozásaihoz egymás ellen, és garantálják az egyoldalú intézkedések mellőzését.

Moszkva és Teherán elősegítik a média együttműködését a dezinformáció és a negatív propaganda elleni fellépés érdekében.

A felek segítséget nyújtanak a természeti katasztrófák és ipari balesetek megelőzésében, valamint együttműködnek egy harmadik országoktól független fizetési infrastruktúra létrehozásában.

Az Oroszországból Iránba vezető gázvezeték Azerbajdzsánon keresztül halad majd, a felek az árképzésről egyeztetnek majd.

Moszkva és Teherán közös projekteket kívánnak megvalósítani a békés atomenergia területén, beleértve nukleáris létesítmények építését.

Az országok együttműködnek a nemzetközi terrorizmus és más kihívások, fenyegetések elleni küzdelemben.

A szerződés 20 évre szól, majd automatikusan meghosszabbodik újabb öt évvel.

A megállapodás felváltotta az Oroszország és Irán közötti kapcsolatok alapjairól és az együttműködés elveiről szóló, 2001-ben aláírt szerződést.

Márciusban beszámoltunk róla, hogy közös hadgyakorlatot tartott Oroszország, Kína és Irán.