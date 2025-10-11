Rendkívüli hír érkezett Paks II-ről

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyelői jelenlétében auditot tartottak a Paks II. Zrt. szakértői az orosz állami Roszatom gépgyártó részlegét irányító Rosatom Mechanical Engineering LLC-nél, amely a Paks II. Atomerőmű 5. és 6. blokk nukleáris berendezései zömének szállítását koordinálja – számol be róla az Atombusiness szakportál a Roszatom közleményére hivatkozva.

Jóváhagyták nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezések szállítását a Paks II. Atomerőmű projekthez (Fotó: AFP)

A Rosatom Mechanical Engineering LLC teljes mértékben megfelel a követelményeknek és az érvényes tanúsítvány alapján a vállalat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket szállíthat a két új blokkhoz – erősíti meg a Paks II. Zrt. által kiadott dokumentum.

Az audit során a Paks II. szakemberei nem találtak nemmegfelelőséget.

A Roszatom gépgyártó részlegének vállalatai a VVER-1200-as reaktorok gyártását végzik: az 5. blokk reaktortartály kohászati nyersdarabjainak gyártása tavaly, a 6. blokké 2025-ben kezdődött. Az 5. blokk reaktor belső berendezéseinek gyártása 2025-ben indult – folytatódik a közlemény.

A Paks II. Atomerőmű berendezéseinek előállításában részt vevő gyártóüzemek a vonatkozó nukleáris minősítési tanúsítványokat és engedélyeket a munka megkezdése előtt megkapták. Az első auditot a Roszatom gépgyártó részlegét irányító vállalatnál 2018-ban tartották.

A paksi bővítés az első korszerű orosz tervezésű atomerőmű-projekt, amely VVER-1200 reaktorokkal épül meg az Európai Unióban

– hívja fel a figyelmet az Atombusiness cikke.

A projekt alapját a 2014. január 14-i orosz-magyar kormányközi megállapodás képezi, a létesítési engedélyt a magyar nukleáris hatóságok 2022 augusztusában adták ki. Ez a dokumentum megerősítette, hogy a beruházás megfelel a magyar és az európai nukleáris biztonsági előírásoknak – emeli ki a Roszatom közleménye.