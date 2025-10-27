Orbán Viktor Rómában folytatja a békemisszióját

Bár XIV. Leó pápával most először találkozik, Orbán Viktor miniszterelnökként több alkalommal tett már látogatást a Vatikánban. Először 2010 decemberében XVI. Benedeknél járt. A pápa akkor hivatalos látogatáson fogadta a magyar kormányfőt.

XIV. Leó elődje, Ferenc pápa több alkalommal is fogadta a magyar miniszterelnököt (Fotó: AFP)

Ferenc pápával 2016-ban találkozott először Orbán Viktor, amikor az egyházfő külön kihallgatáson fogadta a a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózata tagjait az Apostoli Palotában. Egy évvel később, 2017-ben szintén egy rövid külön kihallgatáson találkozott a magyar kormányfő és a Szentatya, amikor a Római Szerződés 60. évfordulója alkalmáéból találkoztak az Európai Unió állam- és kormányfői Rómában.

2022 áprilisában magánaudiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa. A miniszterelnöknek újraválasztása után ez volt az első külföldi útja.

A két állam között, a vatikáni és a magyar állam közötti legfontosabb egyetértés az éppen a családok tekintetében alakult ki

– nyilatkozta a látogatás után a kormányfő.

Mindannyian azt gondoljuk, itt a Vatikánban és Budapesten is, hogy a korunk legfontosabb közössége a család

– tette hozzá.

Ez a végső mentsvár és a végső menedék a modern ember számára, ezért minden erőnket annak érdekében kell mozgósítani, hogy ezt a közösséget, a modern kor legfontosabb emberi közösségét, a családot megvédjük és megerősítsük, és ebben számíthatunk a Szentatyára

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

2024 decemberében Ferenc pápánál a békemisszió állomásaként járt a magyar miniszterelnök. A találkozóra eredetileg szeptemberben került volna sor, azonban Orbán Viktor a Duna áradása miatt kénytelen volt annak elhalasztását kérni. A találkozóra emiatt némiképp rendhagyó helyszínen, a VI. Pál nagyaula melletti pápai dolgozószobában került sor.

A pápai audiencia után a magyar küldöttség találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával is.

A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket, szem előtt tartva a háború humanitárius következményeit és a béke előmozdítására tett erőfeszítéseket

– számolt be a megbeszélésről a Vatikán.

XIV. Leó pápa már megválasztása utáni első üzenetében is kiemelte a béke fontosságát, és azóta is szinte minden felszólalásában szorgalmazta a népek közti kiengesztelődést. A Vatikán még a béketárgyalások lehetséges helyszíneként is szóba került.

Orbán Viktor számára szintén rendkívül fontos az orosz–ukrán háború lezárása, amelynek érdekében tavaly júliusban nagyszabású békemissziót indított. Először Kijevbe látogatott el, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél egy csaknem háromórás tárgyaláson igyekezett elérni, hogy beleegyezzen határidőhöz kötött tűzszünetbe.