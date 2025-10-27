Orbán Viktor Rómában folytatja a békemisszióját

Bár XIV. Leó pápával most először találkozik, Orbán Viktor miniszterelnökként több alkalommal tett már látogatást a Vatikánban. Először 2010 decemberében XVI. Benedeknél járt. A pápa akkor hivatalos látogatáson fogadta a magyar kormányfőt.
Ferenc pápával 2016-ban találkozott először Orbán Viktor, amikor az egyházfő külön kihallgatáson fogadta a a Katolikus Törvényhozók Nemzetközi Hálózata tagjait az Apostoli Palotában. Egy évvel később, 2017-ben szintén egy rövid külön kihallgatáson találkozott a magyar kormányfő és a Szentatya, amikor a Római Szerződés 60. évfordulója alkalmáéból találkoztak az Európai Unió állam- és kormányfői Rómában.
2022 áprilisában magánaudiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa. A miniszterelnöknek újraválasztása után ez volt az első külföldi útja.
A két állam között, a vatikáni és a magyar állam közötti legfontosabb egyetértés az éppen a családok tekintetében alakult ki
– nyilatkozta a látogatás után a kormányfő.
Mindannyian azt gondoljuk, itt a Vatikánban és Budapesten is, hogy a korunk legfontosabb közössége a család
– tette hozzá.
Ez a végső mentsvár és a végső menedék a modern ember számára, ezért minden erőnket annak érdekében kell mozgósítani, hogy ezt a közösséget, a modern kor legfontosabb emberi közösségét, a családot megvédjük és megerősítsük, és ebben számíthatunk a Szentatyára
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
2024 decemberében Ferenc pápánál a békemisszió állomásaként járt a magyar miniszterelnök. A találkozóra eredetileg szeptemberben került volna sor, azonban Orbán Viktor a Duna áradása miatt kénytelen volt annak elhalasztását kérni. A találkozóra emiatt némiképp rendhagyó helyszínen, a VI. Pál nagyaula melletti pápai dolgozószobában került sor.
A pápai audiencia után a magyar küldöttség találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mirosław Wachowski prelátussal, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős helyettes titkárával is.
A párbeszéd során mindenekelőtt az ukrajnai háborúra összpontosították figyelmüket, szem előtt tartva a háború humanitárius következményeit és a béke előmozdítására tett erőfeszítéseket
– számolt be a megbeszélésről a Vatikán.
XIV. Leó pápa már megválasztása utáni első üzenetében is kiemelte a béke fontosságát, és azóta is szinte minden felszólalásában szorgalmazta a népek közti kiengesztelődést. A Vatikán még a béketárgyalások lehetséges helyszíneként is szóba került.
Orbán Viktor számára szintén rendkívül fontos az orosz–ukrán háború lezárása, amelynek érdekében tavaly júliusban nagyszabású békemissziót indított. Először Kijevbe látogatott el, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél egy csaknem háromórás tárgyaláson igyekezett elérni, hogy beleegyezzen határidőhöz kötött tűzszünetbe.
A békemisszió következő állomása Moszkva volt, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel vitatta meg a béke lehetőségeit.
Lassan elfogynak azok az országok, amelyek mindkét háborúban álló féllel tudnak beszélni, lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely mindenkivel tud beszélni
– hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát a béke megteremtésében a miniszterelnök.
A háborúban a végső szót persze a háborúzó felek mondják ki, de döntő befolyása van három világhatalomnak: Kínának, az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Ők is befolyásolják, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak
– hívta fel a figyelmet a kormányfő a békemisszió következő állomásán, Pekingben.
Hszi elnök úrral megvitattuk a kínai béketervet. Kína az egyetlen világhatalom, amely kezdetektől és egyértelműen elkötelezett a béke mellett. Ez fontos Magyarország és fontos az egész Európai Unió számára
– számolt be a látogatásról.
Orbán Viktor következő tárgyalópartnere Recep Tayyip Erdogan török elnök volt, ugyanis az orosz–ukrán háború kitörése óta addig Törökország volt az egyetlen, amely egyeztetést tudott tető alá hozni a háború felek között.
Arra kértem Erdogan elnököt, hogy támogassa a béke érdekében tett erőfeszítéseinket
– fogalmazott a miniszterelnök a közösségi médiában.
Végül Mar-a-Lagóban Donald Trump akkori republikánus elnökjelölttel is találkozott, akinek személyében ismét egy olyan politikussal tárgyalt, aki a kezdetektől elkötelezett a háború lezárása mellett.
Békemisszió 5.0. Megtiszteltetés volt meglátogatni Donald Trump elnököt Mar-a-Lagóban. Megvitattuk a béke megteremtésének módjait. A nap jó híre: meg fogja oldani!
– írta Orbán Viktor a tárgyalás után az X-en.
Köszönöm Viktor. Legyen béke, gyorsan. Túl sok ember halt meg egy háborúban, aminek soha nem lett volna szabad elkezdődnie!
– fogalmazott a közösségi médiában Trump.
A Donald Trumppal való találkozó után Orbán Viktor – szintén békemissziója részeként – Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök egyórás telefonbeszélgetésük során több fontos témát is megvitattak, így az ukrajnai helyzetet is.
A háború legveszélyesebb heteit éljük. Minden rendelkezésünkre álló diplomáciai eszközt bevetünk a tűzszünet és a béke előmozdítása érdekében
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.