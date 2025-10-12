Hírlevél

Rendkívüli

Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Dmitrij Peszkov

Atompara Moszkvában: a Kreml szerint Ukrajna piszkos bombát készíthet elő!

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra figyelmeztetett, hogy az ukránoknak megvan a technológiai képességük „piszkos bomba” előállítására. A kijelentés Donald Trump bejelentésére volt válasz, miszerint az Egyesült Államok Tomahawk cirkálórakétákat szállíthat Ukrajnának. Moszkva szerint ez a lépés veszélyesen növelné az eszkaláció kockázatát.
Dmitrij Peszkovorosz-ukrán háborúfejleménybombaeszköz

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő Donald Trump kijelentésére reagált, aki a napokban azt mondta: gyakorlatilag döntés született arról, hogy az Egyesült Államok Tomahawk cirkálórakétákat adjon át Ukrajnának – írja a ria.ru.

Peszkov
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP

Peszkov szerint ez rendkívül aggasztó fejlemény, mivel a Tomahawk típusú fegyverek nukleáris robbanófej hordozására is alkalmasak, és egy ilyen szállítás komoly eszkalációhoz vezetne.

A Kreml szóvivője felidézte Kijev azon képességét, hogy piszkos bombát hozzon létre, amiről az orosz hírszerzés már másfél-két évvel ezelőtt jelentéseket készített.

Emlékezzünk vissza a hírszerző szolgálataink korábbi információira: az ukránok képesek lehetnek egy »piszkos bomba« előállítására. És most képzeljük el, hogy egy nagy hatótávolságú rakéta felszáll, amely nukleáris fegyvert is hordozhatna

 – mondta Peskov Pavel Zarubin, a Rosszija 1 televízió újságírójának.

Az interjú egy részlete a Telegramon is megjelent.

Peskov hangsúlyozta, hogy a Kreml nagy figyelemmel kíséri a Kijevnek szánt Tomahawk-szállításokról szóló nyilatkozatokat, és a téma „rendkívüli aggodalomra ad okot”.

A „piszkos bomba” olyan robbanószerkezet, amely radioaktív izotópokat és hagyományos robbanóanyagot tartalmaz; felrobbantásakor a radioaktív anyag nagy területen szóródik szét, súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot okozva.

Peskov hozzátette, hogy bár ezek a fegyverek komoly katonai eszközök, önmagukban nem változtatnák meg a fronton kialakult helyzetet.

Orosz-ukrán háború
