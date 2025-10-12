Bírálta a drag queen meséket – most gyűlöletbeszédért ítélték el a svéd politikust

A politikus 2023 augusztusában kommentálta a „Bland drakar och dragqueens” (magyarul: Sárkányok és drag queenek között) nevű transznemű színházi társulat egyik Facebook-bejegyzését. A csoport rendszeresen tart meseolvasásokat gyerekeknek drag előadók részvételével. A politikus kommentjében azt írta, hogy ezek az emberek „mentálisan zavart férfiak”, és megkérdezte, miért kellene „normalizálni”, hogy kisgyerekek közé engedjék őket.

A bíróság szerint a svéd politikus megjegyzése túllépte a megengedett véleménynyilvánítás határait (Fotó: ANP MAG)

Azt is hozzátette, hogy attól tart, ez egy veszélyes lejtő kezdete, és megkérdezte, vajon a következő lépés az lesz-e, hogy pedofilokat engednek be a gyerekek öltözőibe.

A kommentet a saját Facebook-oldalán tette közzé, de a rendőrségi kihallgatáson azt mondta, nem emlékszik, hogy ő írta volna.

Pénzbüntetés sértő kijelentés miatt

A bíróság szerint a politikus a drag queeneket pedofilokhoz hasonlította, ezért kijelentése csoport elleni uszításnak minősül. Az ítélet szerint tisztában kellett lennie azzal, hogy a megjegyzés sértő lehet az érintett csoportra nézve. A politikust felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbírságra kötelezték.

Az ügy hátterében Petter Wallenberg, a színházi csoport alapítója által tett feljelentés áll, miután több mint száz hasonló komment is megjelent az interneten a társulat tevékenységével kapcsolatban.

A rendőrségi kihallgatáson a politikus azt mondta, hogy nem tartja különösebben súlyosnak a megjegyzését:

Ma már túlságosan könnyű megsérteni valakit”

– fogalmazott.

🔴 SD-politiker kritiserade sagoläsande dragqueens – döms för ”hets mot folkgrupp”https://t.co/DgxATAfKWi — Samnytt (@samhallsnytt) October 10, 2025

Amikor megkérdezték, érti-e, hogy a kijelentés sértőnek tűnhet, így válaszolt:

Nem, szerintem ez túlzás. Régebben viccből is mondták, hogy ‘te hülye vagy’, és senki nem sértődött meg.

Lemondott tisztségéről

A feljelentés után a férfi lemondott az egyik önkormányzati tisztségéről, noha megbízatása 2027-ig tartott volna. Párttársa, Anna Letth, Tranemo önkormányzati bizottságának tagja szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadság határairól.

Vannak, akik bármit mondhatnak, mások meg semmit

– fogalmazott.

Én nem fogalmaznék így, ahogy ő, de mindenki legyen, aki akar – engem nem zavar, csak ne erőltessék ránk ezeket a dolgokat

– tette hozzá.