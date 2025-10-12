Bírálta a drag queen meséket – most gyűlöletbeszédért ítélték el a svéd politikust

A politikus 2023 augusztusában kommentálta a „Bland drakar och dragqueens” (magyarul: Sárkányok és drag queenek között) nevű transznemű színházi társulat egyik Facebook-bejegyzését. A csoport rendszeresen tart meseolvasásokat gyerekeknek drag előadók részvételével. A politikus kommentjében azt írta, hogy ezek az emberek „mentálisan zavart férfiak”, és megkérdezte, miért kellene „normalizálni”, hogy kisgyerekek közé engedjék őket.
Azt is hozzátette, hogy attól tart, ez egy veszélyes lejtő kezdete, és megkérdezte, vajon a következő lépés az lesz-e, hogy pedofilokat engednek be a gyerekek öltözőibe.
A kommentet a saját Facebook-oldalán tette közzé, de a rendőrségi kihallgatáson azt mondta, nem emlékszik, hogy ő írta volna.
Pénzbüntetés sértő kijelentés miatt
A bíróság szerint a politikus a drag queeneket pedofilokhoz hasonlította, ezért kijelentése csoport elleni uszításnak minősül. Az ítélet szerint tisztában kellett lennie azzal, hogy a megjegyzés sértő lehet az érintett csoportra nézve. A politikust felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbírságra kötelezték.
Az ügy hátterében Petter Wallenberg, a színházi csoport alapítója által tett feljelentés áll, miután több mint száz hasonló komment is megjelent az interneten a társulat tevékenységével kapcsolatban.
A rendőrségi kihallgatáson a politikus azt mondta, hogy nem tartja különösebben súlyosnak a megjegyzését:
Ma már túlságosan könnyű megsérteni valakit”
– fogalmazott.
Amikor megkérdezték, érti-e, hogy a kijelentés sértőnek tűnhet, így válaszolt:
Nem, szerintem ez túlzás. Régebben viccből is mondták, hogy ‘te hülye vagy’, és senki nem sértődött meg.
Lemondott tisztségéről
A feljelentés után a férfi lemondott az egyik önkormányzati tisztségéről, noha megbízatása 2027-ig tartott volna. Párttársa, Anna Letth, Tranemo önkormányzati bizottságának tagja szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadság határairól.
Vannak, akik bármit mondhatnak, mások meg semmit
– fogalmazott.
Én nem fogalmaznék így, ahogy ő, de mindenki legyen, aki akar – engem nem zavar, csak ne erőltessék ránk ezeket a dolgokat
– tette hozzá.