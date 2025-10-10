Putyin bejelentette: új orosz fegyver készül

Továbbra is az alaszkai megállapodások keretein belül marad Oroszország és az Egyesült Államok az ukrajnai rendezés ügyében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz sajtónak pénteken Dusanbéban. Putyin szerint Moszkva és Washington között egyetértés van abban, hogy merre kellene haladni ahhoz, hogy békés eszközökkel lehessen véget vetni ennek a konfliktusnak.
„Talán még sok mindent sikerül elérnünk az alaszkai megállapodás és megbeszélések alapján” – hangoztatta.
Rámutatott, hogy a felek nem hozták maradéktalanul nyilvánosságra az alaszkai csúcstalálkozón megvitatott témákat. Hangot adott véleményének, miszerint Donald Trump amerikai elnök őszintén törekszik az ukrajnai válság megoldására.
Nem tartotta illetékesnek magát annak a kérdésnek a megválaszolására hogy méltó lett-e volna Trump a Nobel-békedíjra, de hangsúlyozta, hogy amerikai hivatali partnere „valóban sokat tesz bonyolult, évek, ha nem évtizedek óta tartó konfliktusok megoldásáért”. Emlékeztetett rá, hogy az illetékes bizottság sok esetben olyanoknak ítélte oda az elismerést, akik semmit se tettek a békéért, amivel aláásta a díj presztízsét.
Putyin „hivalkodásnak” minősítette a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Ukrajnának történő átadásáról szóló kijelentéseket. Hangsúlyozta, hogy Oroszország válasza ezekre a légvédelmi rendszerének megerősítése lesz.
Kilátásba helyezte, hogy Oroszország hamarosan bejelentheti egy új fegyver megjelenését, amelynek tesztjei sikeresen zajlanak. Mint mondta, az interkontinentális komponens tekintetében, a tengeren és a levegőben Oroszország az orosz nukleáris fegyverzetek újszerűsége és modernsége „nagyon magas szintű”, magasabb, mint bármely más nukleáris államé.
Kérdésre válaszolva azt hangoztatta, hogy nem alakult ki államközi válság az Oroszország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatokban azt követően, hogy az orosz légvédelem tragédiához vezető sérüléseket okozott egy azeri utasszállító repülőgépben egy Groznij elleni ukrán dróntámadás során, azt azonban elismerte, hogy országok a történtek miatt „érzelmi válsággal” szembesültek. Hozzátette, hogy a szerencsétlenség kivizsgálása időigényes, felelősségteljes szakmai munkát igényelt.
Most a vizsgálat a befejeződéséhez közeledik, összességében minden világos. Van még néhány részlet, finomság, amelyet a szakértőknek megfelelően kell rendezniük. Erről beszéltünk tegnap az azerbajdzsáni elnökkel
– jegyezte meg.
Putyin kifejezte reményét, hogy Moszkva és Baku az AZAL légitársaság gépének katasztrófája után továbblépett a gyászos időszakon. Megjegyezte, hogy az orosz–azeri kereskedelem töretlenül növekszik.
Nő az ukrán menekültek száma
Az előző hónaphoz képest augusztusban tovább emelkedett, több mint 4,37 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában – derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat pénteken közreadott jelentéséből.
A háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.
A jelentés szerint augusztus végén 4 373 455 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában. Ami 0,7 százalékkal, azaz 30 980-nal több, mint egy hónappal korábban.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 210 515), Lengyelország (995 925) és Csehország (385 855) biztosította.
A július végi adatokhoz képest augusztusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban (+6800; +0,66 százalék), Csehországban (+5175; +1,4 százalék) és Romániában (+2370; +1.2 százalék) nőtt.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva augusztus végén Csehországban (35.4), Lengyelországban (27.3) és Észtországban (25,4) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,7 volt.
A kedvezményezettek 44,6 százalékát felnőtt nők, 31,1 százalékát a 18 évesnél fiatalabbak, 24,3 százalékát pedig felnőtt férfiak tették ki.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 41 555 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, augusztus folyamán pedig 330-at.