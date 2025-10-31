Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy befejezték a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjeit – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin díjazni fogja a Burevesztnyik rakéta megalkotóit (Forrás: AFP-képernyőfotó)

Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentése szerint a rakétát október 21-én indították: 15 óra alatt 14 000 kilométert tett meg.

A Burevesztnyik atomerőműve teljesítményét tekintve egy atom-tengeralattjáró reaktorához mérhető, miközben ezerszer kisebb, és percek vagy akár másodpercek alatt üzembe helyezhető.

Oroszország képes lesz a rakétában alkalmazott nukleáris technológiát a nemzetgazdaságban is hasznosítani, elektronikáját pedig már az űriparban is felhasználják.