Tusk elszabadult: olyat mondott a lengyel miniszterelnök, ami mindenkit sokkolt

Vlagyimir Putyin

Putyin fontos lépésre készül a csodafegyverével kapcsolatban

Vlagyimir Putyin várhatóan állami kitüntetéseket adományoz a Burevesztnyik rakéta megalkotóinak – közölte Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára a RIA Novosztyival.
Október 26-án, az Egyesített Erők Csoportjának parancsnoki állomásán tett látogatása során Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy befejezték a Burevesztnyik nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjeit – írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin díjazni fogja a Burevesztnyik rakéta megalkotóit (Forrás: AFP-képernyőfotó)
Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentése szerint a rakétát október 21-én indították: 15 óra alatt 14 000 kilométert tett meg.

A Burevesztnyik atomerőműve teljesítményét tekintve egy atom-tengeralattjáró reaktorához mérhető, miközben ezerszer kisebb, és percek vagy akár másodpercek alatt üzembe helyezhető.

Oroszország képes lesz a rakétában alkalmazott nukleáris technológiát a nemzetgazdaságban is hasznosítani, elektronikáját pedig már az űriparban is felhasználják.

 

