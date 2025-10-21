Litvánia is a háború pártján áll, hihetetlen, hogy mit mondanak

A luxembourgi uniós külügyminiszteri tanácsülés előtt Kestutis Budrys litván külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva azt mondta, országának célja, hogy „egyértelmű üzenetet küldjön Európa Oroszországgal kapcsolatos álláspontjáról. „Ragaszkodnunk kell azokhoz az európai alapelvekhez, amelyekben mindannyian egyetértünk. Putyinnak Európában egyetlen helye van: Hágában, a bíróság előtt – nem pedig bármelyik fővárosunkban” – fogalmazott.

A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) háborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki, és hangsúlyozta: elképzelhetetlennek tartja, hogy Putyin akár csak átrepülhessen az európai légtéren – írja az Anadolu.

Nincs helye háborús bűnösöknek Európában. Nem engedhető meg, hogy háborús bűnösök áthaladjanak Európán bármilyen eseményre

– tette hozzá.

Trump a múlt héten felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy próbáljon megállapodásra jutni Moszkvával, mondván, mindkét félnek fel kellene hagynia a harcokkal a jelenlegi frontvonalak mentén. Zelenszkij később megerősítette, hogy Ukrajna nem hajlandó semmilyen engedményt tenni Oroszországnak.

Putyin egyik tanácsadója szerint Trump és az orosz elnök múlt csütörtöki telefonbeszélgetésükön megbeszélték egy újabb személyes találkozó lehetőségét, és abban is megállapodtak, hogy a két fél képviselői azonnal megkezdik az előkészületeket a csúcstalálkozóra, amelynek helyszíne Budapest lehet.

Ahhoz azonban, hogy Putyin Budapestre utazzon, át kellene haladnia európai országok légterén, ahol az ICC elfogatóparancsa továbbra is érvényben van. Magyarország nem fogja végrehajtani a Putyin elleni elfogatóparancsot.