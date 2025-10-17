Putyin számára biztosítjuk, hogy Magyarországra belépjen és sikeres tárgyalást folytasson

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.
Az orosz elnökkel szemben uniós szankciók vannak életben, jogilag hogyan fog kinézni ez a belépés az Európai Unió területére. Egyeztettek-e már az európai partnerekkel? – tették fel a sajtótájékoztatón Szijjártó Péternek a kérdést, amire a külügyminiszter a következőket mondta:
Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk. Természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni.