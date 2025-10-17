Hírlevél

Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Vlagyimir Putyin

Putyin számára biztosítjuk, hogy Magyarországra belépjen és sikeres tárgyalást folytasson

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapestre látogat a közelgő békecsúcs alkalmából. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország garantálja az orosz államfő beutazását és a tárgyalások lebonyolításához szükséges feltételeket. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország önálló, szuverén államként nem köteles erről előzetesen egyeztetni európai partnereivel. A budapesti békecsúcsra a következő két hétben kerülhet sor.
Vlagyimir PutyinBudapesti békecsúcsBudapestOroszország

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapestre látogat a közelgő békecsúcs alkalmából
Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapestre látogat a közelgő békecsúcs alkalmából
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az orosz elnökkel szemben uniós szankciók vannak életben, jogilag hogyan fog kinézni ez a belépés az Európai Unió területére. Egyeztettek-e már az európai partnerekkel? – tették fel a sajtótájékoztatón Szijjártó Péternek a kérdést, amire a külügyminiszter a következőket mondta:

Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk. Természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni. 

 

