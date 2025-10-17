Putyin számára biztosítjuk, hogy Magyarországra belépjen és sikeres tárgyalást folytasson

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapestre látogat a közelgő békecsúcs alkalmából

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az orosz elnökkel szemben uniós szankciók vannak életben, jogilag hogyan fog kinézni ez a belépés az Európai Unió területére. Egyeztettek-e már az európai partnerekkel? – tették fel a sajtótájékoztatón Szijjártó Péternek a kérdést, amire a külügyminiszter a következőket mondta: