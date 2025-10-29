Amerikai jelentés sokkolta a világot: Putyin háborúja még messze nem ért véget

A jelentést októberben ismertették az amerikai kongresszus több tagjával. A hírszerzési anyag szerint az orosz elnök továbbra is elkötelezett Ukrajna területeinek megszerzése és a háború folytatása mellett – annak ellenére, hogy Oroszország jelentős emberveszteségeket és gazdasági nehézségeket szenved el, írja az NBC News.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az Ukrajnáról szóló találkozóra az alaszkai Anchorage-be (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

A dokumentum közvetlenül is érinti Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit.

Putyin kitart céljai mellett

Trump az elmúlt hetekben egyre nyíltabban fejezi ki csalódottságát Putyin viselkedése miatt. Hivatalba lépése óta először gazdasági szankciókat vezetett be Moszkva ellen. A szankciók két nagy orosz olajvállalatot érintenek.

„Úgy éreztem, eljött az ideje” – mondta Trump újságíróknak.

Hozzátette:

Remélem, nem maradnak sokáig érvényben, mert azt szeretném, ha véget érne ez a háború.

Trump békét szeretne

Elemzők szerint Trump lépései – a szankciók, az Ukrajnának szánt fegyverszállítások újragondolása és az európai szövetségesekkel való egyeztetések – arra utalnak, hogy Washington egyre keményebb eszközökkel próbálja rábírni Oroszországot, hogy tárgyalóasztal üljön.

Európai diplomaták szerint a legutóbbi fejlemények – az orosz olajipar elleni ukrán dróntámadások, a nyugati fegyverszállítások fokozása és az amerikai gazdasági nyomás – hosszabb távon akár elmozdulást is eredményezhetnek a Kreml álláspontjában.

Mindeközben Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna ne csatlakozhasson a NATO-hoz, és ne állomásozhassanak nyugati békefenntartók az ország területén. Az amerikai hírszerzés értékelése szerint ez azt jelenti, hogy rövid távon nem várható érdemi előrelépés a béketárgyalások terén.