Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kiemelten fontos!

Ma dől el Ukrajna sorsa? Trump felhívja Putyint

Tragédia:

Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

Vlagyimir Putyin

Putyin odaszúrt a Nyugatnak: „Európa magát hozta bajba”

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinOroszországorosz energiahordozókorosz energiakőolajpiacEurópa

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orosz Energia Hete alkalmából rendezett plenáris ülésen beszélt a világ és Oroszország előtt álló energiakihívásokról – írja a RIA Novosztyi.

Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását
Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását Fotó: AFP

Az elnök szerint a világ energiaipara átalakul, új gazdasági központok jönnek létre, ahol nő a fogyasztás. 

Egyszerűen csak új gazdasági fejlődési központok jönnek létre, ott nő a fogyasztás, ennyi az egész

– mondta.

Putyin arra is felhívta a figyelmet, hogy az energiaellátás mesterségesen bomlott fel, mert egyes nyugati országok politikai nyomásra lemondtak az orosz energiahordozókról. 

Ez szerinte rontotta az ipar teljesítményét és az európai gazdaság versenyképességét. 

Németország példáját említve az elnök kiemelte, hogy júliusban 6,6 százalékkal csökkent a termelés a 2021-es átlaghoz képest. Az olajpiacról szólva Putyin elmondta, hogy az idei globális kereslet 104,5 millió hordó/nap lesz, ami meghaladja a tavalyit. A belső égésű motorral működő járművek továbbra is jelentős szerepet játszanak.

Oroszország továbbra is vezető olajtermelő, Putyin szerint az olajszektor stabil

Az év végére várhatóan 510 millió tonnát termelnek, ami az OPEC+ megállapodás keretében végrehajtott önkéntes csökkentésnek köszönhető. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország folytatja az OPEC+ együttműködést, és támogatja a világpiaci olajpiac egyensúlyát. 

A kőolajpiacon a kiszámíthatóság a legfontosabb tényező

– mondta.

Kapcsolódó cikkek:

Brüsszel dönthet: vége lehet az olcsó orosz energiának, veszélyben a rezsicsökkentés!
A magyarok kétharmada elutasítja, azonban a tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását
Hiába a szankciók, az orosz energia így is eljut nyugatra

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!