Putyin odaszúrt a Nyugatnak: „Európa magát hozta bajba”

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orosz Energia Hete alkalmából rendezett plenáris ülésen beszélt a világ és Oroszország előtt álló energiakihívásokról – írja a RIA Novosztyi.

Putyin szerint Oroszország döntései évtizedekre meghatározhatják a globális energiaipar alakulását Fotó: AFP

Az elnök szerint a világ energiaipara átalakul, új gazdasági központok jönnek létre, ahol nő a fogyasztás.

Egyszerűen csak új gazdasági fejlődési központok jönnek létre, ott nő a fogyasztás, ennyi az egész

– mondta.

Putyin arra is felhívta a figyelmet, hogy az energiaellátás mesterségesen bomlott fel, mert egyes nyugati országok politikai nyomásra lemondtak az orosz energiahordozókról.

Ez szerinte rontotta az ipar teljesítményét és az európai gazdaság versenyképességét.

Németország példáját említve az elnök kiemelte, hogy júliusban 6,6 százalékkal csökkent a termelés a 2021-es átlaghoz képest. Az olajpiacról szólva Putyin elmondta, hogy az idei globális kereslet 104,5 millió hordó/nap lesz, ami meghaladja a tavalyit. A belső égésű motorral működő járművek továbbra is jelentős szerepet játszanak.

Oroszország továbbra is vezető olajtermelő, Putyin szerint az olajszektor stabil

Az év végére várhatóan 510 millió tonnát termelnek, ami az OPEC+ megállapodás keretében végrehajtott önkéntes csökkentésnek köszönhető. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország folytatja az OPEC+ együttműködést, és támogatja a világpiaci olajpiac egyensúlyát.

A kőolajpiacon a kiszámíthatóság a legfontosabb tényező

– mondta.

