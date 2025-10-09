Megszólalt Putyin, hihetetlen dolgot jelentett be – videó

Putyin kijelentette, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom növekszik, és ezt a lendületet fenn kell tartani: „A kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jó ütemben fejlődnek. Tavaly a kereskedelmi forgalmunk több mint 7 százalékkal nőtt, az idei év első hónapjaiban pedig több mint 17 százalékkal” – mondta, számolt be róla a ria.ru.

Vlagyimir Putyin orosz és Emomali Rahmon tádzsik elnökök Fotó: VLADIMIR SMIRNOV / POOL

Az elnök megköszönte Tádzsikisztán vezetőjének az orosz nyelvvel kapcsolatos körültekintő hozzáállását a köztársaságban: „Több iskolát is nyitottunk együtt: ötöt, azt hiszem. Minden a legmagasabb szinten működik és működik” – fogalmazott Putyin.

Hozzátette, hogy Moszkva és Dusanbe teljesíti az 1993-as barátsági szerződésben foglalt összes megállapodást. Tisztázta, hogy Rahmonnal megvitatták az együttműködés ígéretes területeit és a legérzékenyebb kérdéseket.

Rahmon megerősítette az együttműködés pozitív dinamikáját. Oroszországot Tádzsikisztán fő politikai és gazdasági partnerének nevezte:

A kereskedelmi, gazdasági, kulturális és humanitárius szféra sikeresen fejlődik

– magyarázta Tádzsikisztán elnöke. Tájékoztatása szerint a felek csütörtökön aláírnak egy dokumentumcsomagot az együttműködés bővítéséről.

A vezetők találkozója kibővített megbeszélésekkel folytatódott. Ahogy Jurij Usakov, az elnök tanácsadója is megjegyezte, nemzetközi és regionális kérdéseket is megvitatnak majd.

Szerdán Putyin háromnapos hivatalos látogatásra érkezett Tádzsikisztánba. Részt vesz a második közép-ázsiai-orosz csúcstalálkozón és a FÁK államfőinek tanácsának ülésén.