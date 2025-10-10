Egyre nagyobb a belső feszültség a brit jobboldalon

A legnagyobb figyelmet Barry Dunning, a Hampshire megyei tanács képviselője kapta, aki úgy fogalmazott: „Ez a szabadság napja számomra.”

Barry Dunning (Fotó: Képernyőkép)

Dunning szerint politikai nézetei már nem egyeznek a Konzervatív Párt irányvonalával, különösen ami a helyi gazdaságpolitikát és a parkolási korlátozásokat illeti. A politikus Lymington városában évek óta küzd a parkolási szabályozások enyhítéséért, amelyek szerinte több mint húsz helyi üzlet bezárásához vezettek, írja a BBC.

A Reform UK Nigel Farage pártja közleményében üdvözölte a csatlakozókat.

Örülünk, hogy Barry és más tapasztalt önkormányzati képviselők a Reform UK-hoz csatlakoztak. Ők azok, akik valóban a választók érdekeit képviselik.

A pártváltás más városokat is érintett: Duane Farr és Cameron Adams, Bournemouth, Christchurch és Poole tanácsának tagjai szintén átültek a Reformhoz.

Farr szerint a döntés mögött az áll, hogy a konzervatív kormány „nem kezelte megfelelően a Brexitet”, és elvesztette kapcsolatát a választókkal.

A helyi politikai átrendeződés miatt a Bournemouth-i Kinson körzetben már egyetlen képviselő sem tagja annak a pártnak, amelynek színeiben 2023-ban megválasztották – ami jól mutatja a brit pártrendszerben növekvő elégedetlenséget.

A Reform UK mágnesként vonzza a jobboldali politikusokat

A Konzervatív Párt részéről Richard Fuller, a Pénzügyminisztérium árnyékállamtitkára reagált a fejleményekre. Szerinte az átálló képviselők „nagy kockázatot” vállalnak.

Richard Fuller, a Konzervatív Párt elnöke beszédet mond a Konzervatív Párt 2024-es konferenciáján (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A legfontosabb a konzervativizmus alapelveinek megőrzése: a család, a nemzet védelme és a stabil gazdaság. A Reform UK ezek közül több értéket elhagyott, és ez komoly hiba.

A Konzervatív Párt egyelőre nem adott hivatalos nyilatkozatot, de a szakértők szerint az újabb pártváltások is arra figyelmeztetnek, hogy a brit jobboldal egyre mélyebb válságba került. A Reform UK népszerűsége a közvélemény-kutatásokban folyamatosan nő, miközben a kormányzó konzervatívok történelmi mélypontra süllyedtek a támogatottság terén.