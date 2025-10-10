Hírlevél

Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Reform UK

Egyre nagyobb a belső feszültség a brit jobboldalon

Újabb csapás érte a brit Konzervatív Pártot: több mint húsz önkormányzati képviselő jelentette be, hogy elhagyja a pártot és csatlakozik a Reform UK mozgalomhoz. A kilépések időzítése különösen kellemetlen a toryknak, hiszen mindez a többnapos Konzervatív Párti Konferencia idején történt.
A legnagyobb figyelmet Barry Dunning, a Hampshire megyei tanács képviselője kapta, aki úgy fogalmazott: „Ez a szabadság napja számomra.”

Reform UK
Barry Dunning (Fotó: Képernyőkép)

Dunning szerint politikai nézetei már nem egyeznek a Konzervatív Párt irányvonalával, különösen ami a helyi gazdaságpolitikát és a parkolási korlátozásokat illeti. A politikus Lymington városában évek óta küzd a parkolási szabályozások enyhítéséért, amelyek szerinte több mint húsz helyi üzlet bezárásához vezettek, írja a BBC.

A Reform UK Nigel Farage pártja közleményében üdvözölte a csatlakozókat.

Örülünk, hogy Barry és más tapasztalt önkormányzati képviselők a Reform UK-hoz csatlakoztak. Ők azok, akik valóban a választók érdekeit képviselik.

A pártváltás más városokat is érintett: Duane Farr és Cameron Adams, Bournemouth, Christchurch és Poole tanácsának tagjai szintén átültek a Reformhoz. 

Farr szerint a döntés mögött az áll, hogy a konzervatív kormány „nem kezelte megfelelően a Brexitet”, és elvesztette kapcsolatát a választókkal.

A helyi politikai átrendeződés miatt a Bournemouth-i Kinson körzetben már egyetlen képviselő sem tagja annak a pártnak, amelynek színeiben 2023-ban megválasztották – ami jól mutatja a brit pártrendszerben növekvő elégedetlenséget.

A Reform UK mágnesként vonzza a jobboldali politikusokat

A Konzervatív Párt részéről Richard Fuller, a Pénzügyminisztérium árnyékállamtitkára reagált a fejleményekre. Szerinte az átálló képviselők „nagy kockázatot” vállalnak.

BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 29: Conservative Party Chairman Richard Fuller speaks during the Conservative Party Conference 2024 that is held at the International Convention Center (ICC) in Birmingham, UK on September 29, 2024. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Richard Fuller, a Konzervatív Párt elnöke beszédet mond a Konzervatív Párt 2024-es konferenciáján (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A legfontosabb a konzervativizmus alapelveinek megőrzése: a család, a nemzet védelme és a stabil gazdaság. A Reform UK ezek közül több értéket elhagyott, és ez komoly hiba.

A Konzervatív Párt egyelőre nem adott hivatalos nyilatkozatot, de a szakértők szerint az újabb pártváltások is arra figyelmeztetnek, hogy a brit jobboldal egyre mélyebb válságba került. A Reform UK népszerűsége a közvélemény-kutatásokban folyamatosan nő, miközben a kormányzó konzervatívok történelmi mélypontra süllyedtek a támogatottság terén. 

 

