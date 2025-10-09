Robert C. Castel: Új front nyílik Európa egén

Robert C. Castel legújabb gyorselemzésében arról beszélt, hogy milyen következtetéseket lehet levonni a friss drónészlelésekből. A szakértő szerint egyértelmű, hogy a légtér feletti kontrollért vívott harc új fázisba lépett.

Mint mondta, két részre kell bontanunk ezeket az észleléseket. Ezeknek az egyik része ugyanis – például Lengyelország esetében – többé-kevésbé igazolt eset. Ez főként a kelet-európai országokra igaz, azonban a nyugati vagy észak-európai drónészlelések már más természetűek. Castel szerint ugyanis itt olyan esetekről van szó, ahol nincs igazán bizonyíték.

A szakértő szerint az egyik dolog, ami megnehezíti ezen eseteknek a bizonyítását, az éppen a drónok természetéből következik.

A légvédelem ugyanis hosszú éveken keresztül repülőgépek érzékelésére rendezkedett be. Habár vannak olyan drónok, amelyek nagy méretűek, nagy többségük azonban kicsi és nehezen érzékelhető. Castel szerint ugyanakkor még ennél is nehezebb feladat lehet egy drón származási helyének a megállapítása: papíron egyszerűnek tűnik a feladat, hiszen ha orosz feliratok vannak a drónon, könnyen ráfoghatjuk, hogy Oroszországból származik, azonban nem kell konteókban hinni ahhoz, hogy belássuk: akár egy hamis zászlós művelet is megbújhat a háttérben.