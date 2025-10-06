Rubio: A kairói béketárgyalások még nem jelentik a háború végét

Marco Rubio az NBC vasárnapi műsorában világossá tette: a Gázai övezet ügyében Kairóban zajló tárgyalások előrelépést hozhatnak, de „még nem” jelentik a háború végét. A politikus szerint a feleknek most két alapvető kérdésben kell megegyezniük: miként és mikor szabadítják ki a túszokat, valamint ki és milyen formában veszi át a közigazgatási irányítást Gázában.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nem lehet három nap alatt olyan kormányzati struktúrát létrehozni Gázában, amely nem a Hamászé

— húzta alá Rubio, és hozzátette: egy technokrata, politikamentes palesztin testület felállítása „eltart egy ideig”. Az Egyesült Államok külügyminisztere arra is rávilágított, hogy a tervezett átmeneti irányítás nem csak politikai, de gyakorlati kérdéseket is felvet: kik garantálják a rendet, hogyan lehet lefegyverezni a fegyveres csoportokat, és ki biztosítja a humanitárius és alapvető szolgáltatásokat.

Rubio megismételte az amerikai célkitűzést: „a lehető leghamarabb” szeretnék, hogy a túszok szabadon legyenek, de kiemelte, hogy a Vöröskereszt és más humanitárius szervezetek biztonságos hozzáférését is garantálni kell a művelethez. Mint mondta, a logisztika — hová és mikor viszik a túszokat, hogyan szervezik a cserét — részletes egyeztetést igényel.

A nyilatkozatok azt erősítik meg, hogy Trump béketervének támogatói a túszok szabadon engedésével és egy kezdeti izraeli visszavonulással próbálják előmozdítani a folyamatot. Rubio ugyanakkor figyelmeztetett:

a Hamász lefegyverzése, hatalomból való kiszorítása és egy megbízható átmeneti palesztin vezetés felállítása nem pusztán adminisztratív kérdés, hanem komoly biztonsági és politikai kihívás is.

Mindeközben jelentős diplomáciai mozgás zajlik: amerikai különmegbízottak és nemzetközi küldöttek Kairóban dolgoznak a részleteken, miközben Trump újra hangsúlyozta, hogy a tervek „azonnali” tűzszünetet és túszmentést céloznak. Rubio azonban emlékeztetett: a terv végrehajtása szakaszokra bontható, és a második fázis — a Gázai övezet jövőbeni kormányzása és a Hamász leszerelése — külön időt és külső támogatást igényel majd.