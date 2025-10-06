Rubio: A kairói béketárgyalások még nem jelentik a háború végét

Marco Rubio az NBC vasárnapi műsorában világossá tette: a Gázai övezet ügyében Kairóban zajló tárgyalások előrelépést hozhatnak, de „még nem” jelentik a háború végét. A politikus szerint a feleknek most két alapvető kérdésben kell megegyezniük: miként és mikor szabadítják ki a túszokat, valamint ki és milyen formában veszi át a közigazgatási irányítást Gázában.
Nem lehet három nap alatt olyan kormányzati struktúrát létrehozni Gázában, amely nem a Hamászé
— húzta alá Rubio, és hozzátette: egy technokrata, politikamentes palesztin testület felállítása „eltart egy ideig”. Az Egyesült Államok külügyminisztere arra is rávilágított, hogy a tervezett átmeneti irányítás nem csak politikai, de gyakorlati kérdéseket is felvet: kik garantálják a rendet, hogyan lehet lefegyverezni a fegyveres csoportokat, és ki biztosítja a humanitárius és alapvető szolgáltatásokat.
Rubio megismételte az amerikai célkitűzést: „a lehető leghamarabb” szeretnék, hogy a túszok szabadon legyenek, de kiemelte, hogy a Vöröskereszt és más humanitárius szervezetek biztonságos hozzáférését is garantálni kell a művelethez. Mint mondta, a logisztika — hová és mikor viszik a túszokat, hogyan szervezik a cserét — részletes egyeztetést igényel.
A nyilatkozatok azt erősítik meg, hogy Trump béketervének támogatói a túszok szabadon engedésével és egy kezdeti izraeli visszavonulással próbálják előmozdítani a folyamatot. Rubio ugyanakkor figyelmeztetett:
a Hamász lefegyverzése, hatalomból való kiszorítása és egy megbízható átmeneti palesztin vezetés felállítása nem pusztán adminisztratív kérdés, hanem komoly biztonsági és politikai kihívás is.
Mindeközben jelentős diplomáciai mozgás zajlik: amerikai különmegbízottak és nemzetközi küldöttek Kairóban dolgoznak a részleteken, miközben Trump újra hangsúlyozta, hogy a tervek „azonnali” tűzszünetet és túszmentést céloznak. Rubio azonban emlékeztetett: a terv végrehajtása szakaszokra bontható, és a második fázis — a Gázai övezet jövőbeni kormányzása és a Hamász leszerelése — külön időt és külső támogatást igényel majd.
Mint arról korábban írtunk, két év véres harcai után új remény körvonalazódik a Közel-Keleten: Izrael és a Hamász hétfőn ül tárgyalóasztalhoz. A Kairóban zajló megbeszélések középpontjában az izraeli túszok és a palesztin foglyok cseréje áll, valamint a fegyvernyugvás menetrendje, amely akár már napokon belül életbe léphet. Trump szerint „a 3000 éves katasztrófa végéhez” közeledhet a térség, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy a megállapodás még nem végleges.
Az amerikai elnök szombaton a közösségi médiában közölte: Izrael elfogadta az „első kivonulási vonalat”, és amint a Hamász megerősíti a megállapodást, „azonnal hatályba lép a tűzszünet, megkezdődik a túsz- és fogolycsere, és közelebb kerülünk a békéhez”. Az amerikai elnök szerint a Hamász „készen áll a tartós békére”.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök üdvözölte a tárgyalások előrehaladását, de figyelmeztetett: „semmi sem végleges, amíg minden részletet le nem fektettünk.” Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a zsidó szukkot ünnep idején „minden túsz, élve vagy holtan, visszatérhet”.
A Hamász jelezte, hogy a túszok átadása a feltételek függvénye. Közben a gázai övezetben tovább folytatódnak a harcok: izraeli források szerint a hadsereg védelmi állásokat tart fenn Gáza városában, miközben a Hamász több civil áldozatról számolt be az újabb légicsapások után.