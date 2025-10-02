Hírlevél

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója élesen bírálta Ursula von der Leyent és az uniós vezetést, amiért szerinte nem képes megvédeni a kontinens repülőtereit a drónincidensektől. A légitársaság-vezető a Bizottság elnökének lemondását is követeli, miközben a polgári légi közlekedés folyamatos zavartatására hívja fel a figyelmet.
Michael O’Leary nemcsak a repülőtereket érintő drónincidenseket kritizálta, hanem személyesen Ursula von der Leyent is. 

Ezt nem teszi zsebre von Der Leyen! Itt a Ryanair-vezér brutális üzenete
Ezt nem teszi zsebre Von der Leyen! Itt a Ryanair-vezér brutális üzenete (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

A Ryanair-vezér a Politicónak adott interjúban kijelentette: 

Nincs bizalmam az európai vezetőkben… von der Leyen haszontalan, le kellene mondania.

O’Leary véleménye szerint az Európai Bizottság vezetése nem tud elég gyorsan és határozottan reagálni a légi közlekedést veszélyeztető eszközök ellen, és ez az intézkedésképtelenség súlyosan zavarja a polgári járatok menetrendjét. A viták középpontjában a „drónfal” áll, amely az unió keleti határán tapasztalt fenyegetések elleni közös védelmet célozza. O’Leary szerint azonban ez a javasolt rendszer nem jelent valódi megoldást.

 

