Michael O’Leary nemcsak a repülőtereket érintő drónincidenseket kritizálta, hanem személyesen Ursula von der Leyent is.

Ezt nem teszi zsebre Von der Leyen! Itt a Ryanair-vezér brutális üzenete (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

A Ryanair-vezér a Politicónak adott interjúban kijelentette:

Nincs bizalmam az európai vezetőkben… von der Leyen haszontalan, le kellene mondania.

O’Leary véleménye szerint az Európai Bizottság vezetése nem tud elég gyorsan és határozottan reagálni a légi közlekedést veszélyeztető eszközök ellen, és ez az intézkedésképtelenség súlyosan zavarja a polgári járatok menetrendjét. A viták középpontjában a „drónfal” áll, amely az unió keleti határán tapasztalt fenyegetések elleni közös védelmet célozza. O’Leary szerint azonban ez a javasolt rendszer nem jelent valódi megoldást.