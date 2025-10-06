Hírlevél

Rendkívüli

Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

Söder

Söder ultimátuma: vissza kell hozni a sorkatonaságot, mielőtt késő lesz

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
Élesen bírálta a német kormány katonai toborzási terveit Markus Söder. A bajor kormányfő szerint eljött az idő a kötelező sorkatonaság újbóli bevezetésére, mert Németország biztonsága „soha nem volt ennyire veszélyben”.
Söder szerint Pistorius mostani toborzási terve – amely mindössze kérdőívekre és önkéntes jelentkezésre épül – „túl gyenge válasz egy háborús korszakban”.

Söder
Markus Söder (CSU) bajor miniszterelnök (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Tobias Hase)

A sorkatonaság elkerülhetetlen. A félmegoldások ideje lejárt. Egy himihumi toborzás senkinek sem segít

fogalmazott a bajor kormányfő a Bildnek adott interjúban.

A puszta önkéntesség csak első lépés lehet. Nagy fenyegetés idején többre van szükség, mint egy kérdőíves hadseregre.

Söder szerint Németország biztonsága ma „masszívan veszélyben” van. A bajor politikus attól tart, hogy minden egyes nap, amit a berlini kormány tétlenül tölt, csak tovább gyengíti a védelmi képességet, írta a Junge Freiheit.

„Erős hadsereghez nem elég a pénz és a technológia. Szükség van emberekre is, akik készek megvédeni az országot” – hangsúlyozta.

Berlin csak önkénteseket akar – egyelőre

A szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius által előterjesztett terv szerint a kormány nem akarja azonnal visszahozni a kötelező sorkatonaságot. Ehelyett a 18 éves fiatalokat egy kérdőív kitöltésére köteleznék, amely alapján a hadsereg önkéntes jelentkezőket toborozhatna.

A dokumentum kitöltése a férfiak számára kötelező lenne, a nők számára pedig önkéntes. A terv szerint az így begyűjtött adatokat a Bundeswehr használhatná toborzásra – ám a kritikusok szerint ez kevés: hiányzik a kiképzési infrastruktúra, a tisztek, sőt, a megfelelő felszerelés is.

A német hadsereg jelenleg súlyos létszámhiánnyal küzd: az aktív katonák aránya alig haladja meg az 50 százalékot, miközben a hadsereg túlságosan sok adminisztratív dolgozót és tisztet foglalkoztat.

17 September 2025, Berlin: Federal Chancellor Friedrich Merz (l, CDU) speaks with Boris Pistorius (SPD), Federal Minister of Defense, during the general debate on the 2025 budget in the Bundestag. The general debate is the highlight of the budget deliberations in the Bundestag. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz német szövetségi kancellár Boris Pistoriusszal (SPD), a szövetségi védelmi miniszterrel a Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Politikai feszültség a háttérben

Söder kijelentései újabb feszültséget szítottak a német kormánypártok és az ellenzék között. A Bundestagban eredetileg a jövő héten tárgyalták volna az új toborzási törvényt, de a CDU/CSU-frakció váratlanul ellenezte a tervezet gyors elfogadását. A konzervatívok azt szerették volna, ha a törvénybe olyan célértékeket is beépítenek, amelyek elmaradása esetén automatikusan visszaállna a sorkötelezettség.

A védelmi miniszter azonban hevesen bírálta a tervet, és a CDU/CSU végül meghátrált. Az új szabályozást így várhatóan két hét múlva tárgyalja a parlament.

Szakértők szerint, ha Németország valóban visszahozza a sorkatonaságot, az szinte biztosan az Alkotmánybíróság előtt köt majd ki. A jelenlegi formában ugyanis csak a férfiakat köteleznék a szolgálatra, ami diszkriminációnak minősülhet. Több jogász már most kilátásba helyezte, hogy ilyen esetben pert indítanak.

Söder: „Most kell lépnünk, nem holnap”

A bajor vezető szerint azonban az idő nem a német kormány oldalán áll.

Minden nappal, amikor csak papírokat tologatunk, gyengül a biztonságunk. A világ körülöttünk veszélyesebbé vált. Jobb, ha ma cselekszünk, mint ha holnap késő lenne 

– mondta Söder.



 


 

 

