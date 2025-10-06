Söder ultimátuma: vissza kell hozni a sorkatonaságot, mielőtt késő lesz

Söder szerint Pistorius mostani toborzási terve – amely mindössze kérdőívekre és önkéntes jelentkezésre épül – „túl gyenge válasz egy háborús korszakban”.

Markus Söder (CSU) bajor miniszterelnök (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Tobias Hase)

A sorkatonaság elkerülhetetlen. A félmegoldások ideje lejárt. Egy himihumi toborzás senkinek sem segít

– fogalmazott a bajor kormányfő a Bildnek adott interjúban.

A puszta önkéntesség csak első lépés lehet. Nagy fenyegetés idején többre van szükség, mint egy kérdőíves hadseregre.

Söder szerint Németország biztonsága ma „masszívan veszélyben” van. A bajor politikus attól tart, hogy minden egyes nap, amit a berlini kormány tétlenül tölt, csak tovább gyengíti a védelmi képességet, írta a Junge Freiheit.

„Erős hadsereghez nem elég a pénz és a technológia. Szükség van emberekre is, akik készek megvédeni az országot” – hangsúlyozta.

Berlin csak önkénteseket akar – egyelőre

A szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius által előterjesztett terv szerint a kormány nem akarja azonnal visszahozni a kötelező sorkatonaságot. Ehelyett a 18 éves fiatalokat egy kérdőív kitöltésére köteleznék, amely alapján a hadsereg önkéntes jelentkezőket toborozhatna.

A dokumentum kitöltése a férfiak számára kötelező lenne, a nők számára pedig önkéntes. A terv szerint az így begyűjtött adatokat a Bundeswehr használhatná toborzásra – ám a kritikusok szerint ez kevés: hiányzik a kiképzési infrastruktúra, a tisztek, sőt, a megfelelő felszerelés is.

A német hadsereg jelenleg súlyos létszámhiánnyal küzd: az aktív katonák aránya alig haladja meg az 50 százalékot, miközben a hadsereg túlságosan sok adminisztratív dolgozót és tisztet foglalkoztat.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár Boris Pistoriusszal (SPD), a szövetségi védelmi miniszterrel a Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Politikai feszültség a háttérben

Söder kijelentései újabb feszültséget szítottak a német kormánypártok és az ellenzék között. A Bundestagban eredetileg a jövő héten tárgyalták volna az új toborzási törvényt, de a CDU/CSU-frakció váratlanul ellenezte a tervezet gyors elfogadását. A konzervatívok azt szerették volna, ha a törvénybe olyan célértékeket is beépítenek, amelyek elmaradása esetén automatikusan visszaállna a sorkötelezettség.

A védelmi miniszter azonban hevesen bírálta a tervet, és a CDU/CSU végül meghátrált. Az új szabályozást így várhatóan két hét múlva tárgyalja a parlament.

Szakértők szerint, ha Németország valóban visszahozza a sorkatonaságot, az szinte biztosan az Alkotmánybíróság előtt köt majd ki. A jelenlegi formában ugyanis csak a férfiakat köteleznék a szolgálatra, ami diszkriminációnak minősülhet. Több jogász már most kilátásba helyezte, hogy ilyen esetben pert indítanak.