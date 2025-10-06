Söder ultimátuma: vissza kell hozni a sorkatonaságot, mielőtt késő lesz

Söder szerint Pistorius mostani toborzási terve – amely mindössze kérdőívekre és önkéntes jelentkezésre épül – „túl gyenge válasz egy háborús korszakban”.
A sorkatonaság elkerülhetetlen. A félmegoldások ideje lejárt. Egy himihumi toborzás senkinek sem segít
– fogalmazott a bajor kormányfő a Bildnek adott interjúban.
A puszta önkéntesség csak első lépés lehet. Nagy fenyegetés idején többre van szükség, mint egy kérdőíves hadseregre.
Söder szerint Németország biztonsága ma „masszívan veszélyben” van. A bajor politikus attól tart, hogy minden egyes nap, amit a berlini kormány tétlenül tölt, csak tovább gyengíti a védelmi képességet, írta a Junge Freiheit.
„Erős hadsereghez nem elég a pénz és a technológia. Szükség van emberekre is, akik készek megvédeni az országot” – hangsúlyozta.
A szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius által előterjesztett terv szerint a kormány nem akarja azonnal visszahozni a kötelező sorkatonaságot. Ehelyett a 18 éves fiatalokat egy kérdőív kitöltésére köteleznék, amely alapján a hadsereg önkéntes jelentkezőket toborozhatna.
A dokumentum kitöltése a férfiak számára kötelező lenne, a nők számára pedig önkéntes. A terv szerint az így begyűjtött adatokat a Bundeswehr használhatná toborzásra – ám a kritikusok szerint ez kevés: hiányzik a kiképzési infrastruktúra, a tisztek, sőt, a megfelelő felszerelés is.
A német hadsereg jelenleg súlyos létszámhiánnyal küzd: az aktív katonák aránya alig haladja meg az 50 százalékot, miközben a hadsereg túlságosan sok adminisztratív dolgozót és tisztet foglalkoztat.
Söder kijelentései újabb feszültséget szítottak a német kormánypártok és az ellenzék között. A Bundestagban eredetileg a jövő héten tárgyalták volna az új toborzási törvényt, de a CDU/CSU-frakció váratlanul ellenezte a tervezet gyors elfogadását. A konzervatívok azt szerették volna, ha a törvénybe olyan célértékeket is beépítenek, amelyek elmaradása esetén automatikusan visszaállna a sorkötelezettség.
A védelmi miniszter azonban hevesen bírálta a tervet, és a CDU/CSU végül meghátrált. Az új szabályozást így várhatóan két hét múlva tárgyalja a parlament.
Szakértők szerint, ha Németország valóban visszahozza a sorkatonaságot, az szinte biztosan az Alkotmánybíróság előtt köt majd ki. A jelenlegi formában ugyanis csak a férfiakat köteleznék a szolgálatra, ami diszkriminációnak minősülhet. Több jogász már most kilátásba helyezte, hogy ilyen esetben pert indítanak.
A bajor vezető szerint azonban az idő nem a német kormány oldalán áll.
Minden nappal, amikor csak papírokat tologatunk, gyengül a biztonságunk. A világ körülöttünk veszélyesebbé vált. Jobb, ha ma cselekszünk, mint ha holnap késő lenne
– mondta Söder.