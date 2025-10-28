Sojgu egy cikkben azzal vádolta a Nyugatot, hogy „több tucat apró államalakulatra” akarja szétosztani Oroszországot, hogy azokat saját érdekei szerint uralja és kihasználja, írta a TASZSZ.
Céljuk hazánk szuverenitásának elvesztése. Szét akarják darabolni a mi hazánkat több tucatnyi kis államra, hogy azokat alávetve, kizsákmányolva, saját önző céljaikra használják fel
– fogalmazott Sojgu.
Sojgu az orosz néplélek egységével érvel
A volt védelmi miniszter szerint a Nyugat nem érti Oroszország belső összetartását és kulturális sajátosságait.
A kollektív Nyugat nem érti az orosz nemzetiségek közötti kapcsolatok természetét, a lelki és erkölcsi erőt, valamint a soknemzetiségű orosz nép egységét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy magabiztosan álljunk ellen a destruktív geopolitikai technológiáknak
– írta.
Sojgu hangsúlyozta, hogy Oroszország jelenleg „agresszív külső nyomás” alatt áll. Szerinte folyamatosak az „oroszellenes propagandaakciók”, amelyek célja, hogy megosszák az orosz társadalmat és a FÁK-országait.
„Támadások érik történelmünket, kultúránkat és szellemi értékeinket. Ellenségeink tévesen úgy gondolják, hogy Oroszország soknemzetiségű jellege gyengeség, és kitartóan próbálnak éket verni népeink közé” – fogalmazott.
A Biztonsági Tanács titkára szerint éppen az orosz népek egysége adja az ország erejét és a nemzeti fejlődés alapját.
Az egység révén van lehetőségünk a szabad és teljes értékű nemzeti fejlődésre
– fogalmazott Sojgu.