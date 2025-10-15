Kitört a botrány: összeomlott a német kormány

A sorkötelezettség részleteiről a német kormánykoalíció – a szociáldemokraták (SPD) és a kereszténydemokraták (CDU/CSU) együttműködése – nem tudott egyezségre jutni. A Bundestag keddi közlése szerint a frakciók közötti nézeteltérések miatt még a heti napirend elfogadásáról sem született megegyezés, így a sorkötelezettség visszaállításáról szóló törvényjavaslat első olvasatát is el kellett halasztani, írta a Junge Freiheit.

Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter az SPD parlamenti frakcióülése előtt (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Niklas Graeber )

A politikai patthelyzet közvetlenül azután alakult ki, hogy a tárgyaló felek már majdnem véglegesítették a kompromisszumos javaslatot.

A megállapodás négy lépcsőben írta volna elő a Bundeswehr fokozatos bővítését: 260 ezer aktív katona és 200 ezer tartalékos szolgálna a jövőben.

Sorkötelezettség: vita a „sorsolásos” modell körül

A tervezet értelmében a 18. életévüket betöltő fiatal férfiak egy kérdőívet kaptak volna a katonai szolgálatra való hajlandóságukról. Az így beérkezett adatok alapján egy sorsolás döntött volna arról, kiket hívnak be alkalmassági beszélgetésre.

Amennyiben nem jelentkezett volna elegendő önkéntes, a kisorsoltak egy része kötelező, legalább hat hónapos szolgálatra is kötelezhető lett volna – ez a pont váltotta ki az SPD képviselőinek tiltakozását. A szociáldemokraták egy része szerint a rendszer „rejtett kényszersorozás” lenne, ami sérti az alkotmányos elveket.

A CDU a korábbi alkotmánybíró, Udo Di Fabio szakvéleményére hivatkozik, amely szerint a sorsolásos modell összhangban van a német alaptörvénnyel. Hasonló rendszert alkalmaz Dánia is.

Ennek ellenére az SPD-frakcióban sokan attól tartanak, hogy a „négy lépcsős” terv a jövőben könnyen automatikusan visszavezetheti a 2011-ben felfüggesztett általános sorkötelezettséget.

A kompromisszum értelmében ugyan nem lett volna „automatikus” átmenet a önkéntességről a kötelező szolgálatra, ám a CDU határozott küszöbértékeket akart rögzíteni, amelyek elérésekor a kötelező elem életbe lép. Ezt azonban az SPD továbbra is elutasítja.