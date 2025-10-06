Terrorszervezeteket is támogat Soros alapítványa – újabb botrány a Nyílt Társadalom hálózata körül

A Nyílt Társadalom Alapítványok különösen nagylelkűnek bizonyul az iszlám hátterű szervezetekkel. A Capital Research Center friss jelentése szerint Soros György alapítványa több mint 80 millió dollárral támogatta azokat az amerikai csoportokat, amelyeket erőszakos megmozdulásokhoz, illetve a terrorizmus nyílt dicsőítéséhez is kötnek.
Ezek közé a támogatott szervezetek közé tartozik az Al Haq is, amely jogi eszközökkel próbálja nemzetközi fórumokon támadni Izraelt. A szervezet vezetője, Shawan Jabarin a jelentések szerint kapcsolatban áll a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) nevű szervezettel – azzal a csoporttal, amelyet az Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt terrorszervezetként tart nyilván. Az NGO Monitor adatai szerint az Al Haq 2020 és 2023 között mintegy 800 ezer dollárnyi támogatást kapott a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól.
Hasonló módon működik az Al Mezan Emberi Jogi Központ (Al Mezan Center for Human Rights) is, amely szintén a nemzetközi bíróságokat és intézményeket próbálja Izrael ellen mozgósítani. A szervezet 2021 és 2024 között 620 ezer dollárnyi támogatást kapott az OSF-től „a Gázai övezetben elkövetett emberi jogi és humanitárius jogsértések nyomon követésére és dokumentálására” hivatkozva.
Az NGO Monitor azonban komoly aggályokat fogalmazott meg az Al Mezannal kapcsolatban. A szervezet szerint az intézmény igazgatótanácsának több tagja, valamint több tisztviselője és munkatársa közvetlen kapcsolatban áll a Hamász és a Nép Front Palesztina Felszabadításáért nevű terrorszervezetekkel.
Hasonlóan ellentmondásos a Franciaországban működött Collective Against Islamophobia in France (CCIF) esete is, amely közel egymillió dolláros támogatást kapott a Soros-hálózattól, noha a szervezetet azzal vádolták, hogy iszlamista propagandát folytatott, és közvetve köze lehetett a 2020-ban meggyilkolt francia tanár, Samuel Paty lefejezéséhez. A CCIF-ről ráadásul az is kiderült, hogy kötődik a Muzulmán Testvériséghez. A szervezetet 2021-ben végül a francia hatóságok feloszlatták.
Szintén a Muzulmán Testvériséghez kötődik az OSF egy másik támogatottja, az Európai Hálózat a Rasszizmus Ennel (ENAR), amely szintén csaknem egymillió dollárt kasszírozott Soroséktól. A szervezet társalapítója és több tagja a Muzulmán Testvériséghez kötődik – derül ki a V4NA összeállításából.
A Muzulmán Testvériséghez köthető az OSF egy másik kedvezményezettje, az Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR) is, amely szintén közel egymillió dolláros támogatásban részesült Soros György alapítványától. A V4NA szerint a szervezet több vezetője és társalapítója is kapcsolatban áll a Muzulmán Testvériséghez tartozó körökkel.
Soros György alapítványa Indiában is felbukkan a szeparatista és szélsőséges mozgalmak mögött.
Santishree Dhulipudi Pandit, a Jawaharlal Nehru Egyetem rektora és indiai akadémikus rámutat:
„Soros közvetítő NGO-kon keresztül finanszírozza a kasmíri szeparatistákat és India más városi naxalitáit (maoista csoportokat, amelyek szemben állnak az indiai kormánnyal), akik az indiai radikális iszlamisták védelmében dolgoznak.”
Az indiai tudós szerint Soros kiterjedt támogatási hálózata – amely a menekültek jogait, a nemek közötti egyenlőséget és az iszlamofóbia elleni küzdelmet hirdető szervezeteket finanszírozza – gyakran nem szándékolt, vagy akár szándékos módon is olyan csoportokhoz juttathat forrásokat, amelyek céljai erősen megkérdőjelezhetők.
Nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök vizsgálatot rendelt el a Soros-hálózat tevékenységével kapcsolatban.
Ahogy fogalmazott: „Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több mint egyszerű tüntetés – ez valódi felforgatás.”
Soros György nem csupán civil szervezeteken keresztül igyekszik befolyást szerezni a világban – befektetőként is hírhedtté vált, hiszen pénzügyi spekulációival egész országok gazdaságát rengette meg.
1992-ben, az úgynevezett Fekete Szerda idején a brit font ellen indított támadást, amellyel olyan mértékben megingatta a valuta árfolyamát, hogy Nagy-Britanniának végül ki kellett lépnie az Európai Árfolyam-mechanizmusból. Az akcióból Soros egymilliárd dolláros nyereségre tett szert. 1997-ben az ázsiai pénzügyi válság idején a thai baht ellen spekulált, amivel hatalmas károkat okozott Thaiföldnek, majd 1998-ban a legnagyobb francia bankot vette célba.
Magyarország sem maradt érintetlen: Soros több alkalommal is támadást indított az OTP ellen, így például 1994-ben és 2008-ban, amikor agresszív piaci manőverekkel próbálta megingatni a magyar pénzintézetet.
Mindemellett újabb botrány is beárnyékolja nevét: korábbi alapkezelőjét, a 70 éves Howard Rubint nemrég letartóztatták, miután a vádak szerint 2009 és 2019 között legalább tíz nőt kényszerített szexre fényűző New York-i lakásokban, ahol egy „szexbörtönné” alakított, hangszigetelt szobában megkötözte, megverte és árammal kínozta őket.