Terrorszervezeteket is támogat Soros alapítványa – újabb botrány a Nyílt Társadalom hálózata körül

A Muzulmán Testvériséghez köthető az OSF egy másik kedvezményezettje, az Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR) is, amely szintén közel egymillió dolláros támogatásban részesült Soros György alapítványától. A V4NA szerint a szervezet több vezetője és társalapítója is kapcsolatban áll a Muzulmán Testvériséghez tartozó körökkel.

Soros György alapítványa Indiában is felbukkan a szeparatista és szélsőséges mozgalmak mögött.

Santishree Dhulipudi Pandit, a Jawaharlal Nehru Egyetem rektora és indiai akadémikus rámutat:

„Soros közvetítő NGO-kon keresztül finanszírozza a kasmíri szeparatistákat és India más városi naxalitáit (maoista csoportokat, amelyek szemben állnak az indiai kormánnyal), akik az indiai radikális iszlamisták védelmében dolgoznak.”

Az indiai tudós szerint Soros kiterjedt támogatási hálózata – amely a menekültek jogait, a nemek közötti egyenlőséget és az iszlamofóbia elleni küzdelmet hirdető szervezeteket finanszírozza – gyakran nem szándékolt, vagy akár szándékos módon is olyan csoportokhoz juttathat forrásokat, amelyek céljai erősen megkérdőjelezhetők.

Trump sets sights on liberal megadonor George Soros: ‘A chilling message to other donors’ | Trump administration | The Guardian https://t.co/cicxNJf2Gd — John Sullivan (@ZFTWARNING) October 5, 2025

Nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök vizsgálatot rendelt el a Soros-hálózat tevékenységével kapcsolatban.

Ahogy fogalmazott: „Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több mint egyszerű tüntetés – ez valódi felforgatás.”

Soros a pénzügyi rendszereket is célba vette

Soros György nem csupán civil szervezeteken keresztül igyekszik befolyást szerezni a világban – befektetőként is hírhedtté vált, hiszen pénzügyi spekulációival egész országok gazdaságát rengette meg.

1992-ben, az úgynevezett Fekete Szerda idején a brit font ellen indított támadást, amellyel olyan mértékben megingatta a valuta árfolyamát, hogy Nagy-Britanniának végül ki kellett lépnie az Európai Árfolyam-mechanizmusból. Az akcióból Soros egymilliárd dolláros nyereségre tett szert. 1997-ben az ázsiai pénzügyi válság idején a thai baht ellen spekulált, amivel hatalmas károkat okozott Thaiföldnek, majd 1998-ban a legnagyobb francia bankot vette célba.

Magyarország sem maradt érintetlen: Soros több alkalommal is támadást indított az OTP ellen, így például 1994-ben és 2008-ban, amikor agresszív piaci manőverekkel próbálta megingatni a magyar pénzintézetet.

Mindemellett újabb botrány is beárnyékolja nevét: korábbi alapkezelőjét, a 70 éves Howard Rubint nemrég letartóztatták, miután a vádak szerint 2009 és 2019 között legalább tíz nőt kényszerített szexre fényűző New York-i lakásokban, ahol egy „szexbörtönné” alakított, hangszigetelt szobában megkötözte, megverte és árammal kínozta őket.