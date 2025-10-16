Soros az angol fontot is megtámadta

Nagy-Britannia modern gazdaságtörténetében fontos dátum 1992. szeptember 16., az úgynevezett Fekete Szerda, amikor Soros György gyakorlatilag bedöntötte az angol fontot.

Soros támadása az angol font ellen máig hírhedt (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A történet előzménye, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján nehéz gazdasági helyzetben lévő és komoly inflációval küzdő Nagy-Britannia belépett az Európai Árfolyam-mechanizmusba, ami azt jelentette, hogy a font árfolyamát a német márkához képest egy meghatározott sávban kellett tartania a kormánynak. Ettől a gazdaság és a pénzügyi helyzet stabilizálását remélték.

A hibát ott követték el, hogy rosszul határozták meg az árfolyamot, így a font túlértékelten csatlakozott a mechanizmushoz. Azonban az ERM miatt az árfolyam korrekciójára, a font leértékelésére nem volt módja a brit nemzeti banknak.

A helyzet lassan tarthatatlanná vált, de a töréspontot az hozta el, amikor Soros Quantum befektetési alapja 10 milliárd dollár értékben fogadott a font gyengülésére, aminek hatására a font egyetlen nap alatt 25 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben. A briteknek nem maradt más választása, mint kilépni az ERM-ből. Nagy-Britannia mintegy 30 milliárd eurós kárt szenvedett el, Soros viszont nagyjából egymilliárd eurót keresett az ügyleten.

Néhány évvel később, 1997-98-ban Soros többek között a thai baht ellen is bevetett hasonló eszközöket, hozzájárulva a thai valuta összeomlásához. Thaiföld végül az IMF-hez fordult segítségért, amelyet ugyan megkapott, de igen súlyos feltételekkel.

Amikor egy ország monetáris válságba kerül, Soros mindig ott van, hogy az utolsó lökést adja a valutának, majd profitáljon annak zuhanásából

– vonja le a következtetést egy, a Stanford Egyetem honlapján megjelent szöveg írója.

Magyarország számára azonban Soros OTP ellen indított támadásai a legemlékezetesebbek. Két alkalommal is próbálkozott ezzel, először 1994-ben, amikor a privatizáció kapcsán szeretett volna egy jelentős részt kiharapni a pénzintézetből.

Soros már 1994-ben is meg akarta szerezni az OTP-t. Békesi László belépő és Szabó Iván lelépő pénzügyminiszterek együttesen támogatták az OTP eladását Sorosnak. Ez meghiúsult, amit Soros nem bocsátott meg az OTP-nek, és azóta is igyekszik tönkretenni a bankot, amihez a kormány segítségét is megkapja

– emlékezett vissza tizenöt évvel később, 2009-ben Boros Imre közgazdász, egykori miniszter.