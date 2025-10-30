Sorozás Ukrajnában: újabb utcai terror történt – videó

Újabb szörnyű videó kering a Telegramon az Ukrajnában zajló sorozásról. Odesszában, a népszerű Privoz piacnál próbáltak elvinni egy férfit a sorozó katonák.

Kegyetlen sorozás zajlik Odessza utcáin (Forrás: Telegram)

Szemtanúi beszámolók szerint a jelenetet látva több nő odarohant, hogy segítsen a férfinak. A civileknek végül sikerült kirángatniuk őt az egyenruhások kezéből, így kiszabadították.

A sorozók ezután rátámadtak egy másik férfira, aki szintén segített kiszabadítani a célszemélyt. A tanúk szerint megverték és paprika spray-vel lefújták.

Az incidens során egy nőt is bántalmaztak: a beszámolók szerint ököllel estek neki, miután megpróbált közbelépni.

Az Origo korábban arról is beszámolt, busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.