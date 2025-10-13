Németország újra bevezetné a sorkatonaságot: a fiatalokat sorsolással kényszeríthetnék a hadseregbe

Sorsolás utáni szolgálat? A német szövetségi kormány új, sokakat felháborító tervet dolgozott ki a sorkatonaság visszaállítására. A CDU/CSU és SPD alkotta „fekete–vörös koalíció” azt tervezi, hogy sorsolással döntik el, kiket köteleznek katonai szolgálatra, ha nem lesz elegendő önkéntes. Erről a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) számolt be, írja a Merkur.

A díszszakasz katonái a Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne-ben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Friso Gentsch)

A terv szerint a Bundeswehr – Németország hadserege – a következő években több tízezer új katonával bővülne. A cél, hogy a jelenlegi mintegy 182 ezer fős haderő létszáma 260 ezerre emelkedjen, és a tartalékosokkal együtt akár 460 ezres katonai állomány jöjjön létre.

Minden 18 éves német férfi levelet kap a hadseregtől

A tervek értelmében 2026 januárjától minden 18 éves férfi postai úton értesítést kap a Bundeswehrtől. A fiatalokat kötelezni fogják egy online kérdőív kitöltésére, amelyben érdeklődésükről, fizikai alkalmasságukról, iskolai végzettségükről és a katonai szolgálatra való hajlandóságukról kell nyilatkozniuk. Aki érdeklődést mutat és alkalmasnak bizonyul, önkéntes alapon vehet részt az alkalmassági vizsgálaton.

Azonban, ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, akkor a kormány sorsolással választja ki, kiket köteleznek hat hónapos katonai szolgálatra.

Aki nem tölti ki a kérdőívet, pénzbírságra számíthat. A nők a kérdőívet önkéntesen tölthetik ki, őket nem érinti a kötelező rendszer.

Sorsolás dönthet a katonai szolgálatról

A német lap szerint a rendszer lényege az lesz, hogy a sorsolással kiválasztott fiatalok közül néhány ezret kötelezően be is hívhatnak, ha nem lesz elég önként jelentkező.

Boris Pistorius védelmi miniszter fogja meghatározni, hány főre lesz szükség és mikortól indul az új szolgálati rendszer.

Boris Pistorius (SPD) német szövetségi védelmi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

A sorkötelezettség 2011 óta szünetel Németországban, de az ukrajnai háború és Oroszország katonai agressziója miatt Berlinben egyre többen tartják szükségesnek a hadsereg újjáépítését.

Több százezer fiatal és családjuk érintett

A német statisztikai hivatal adatai szerint 2008-ban mintegy 675 ezer gyerek született Németországban, akik mintegy fele fiú. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban ennyi 18 éves férfi kap majd levelet a Bundeswehrtől – közülük több tízezret akár sorsolással is bevonhatnak.

A CDU és a CSU politikusai közül többen kötelező sorkatonaságot szeretnének. A bajor miniszterelnök, Markus Söder is többször kijelentette, hogy támogatja a hadkötelezettség újbóli bevezetését.

Még a német államfő, Frank-Walter Steinmeier is úgy nyilatkozott, hogy „a sorkatonaság híve” – ezzel pedig gyakorlatilag támogatja a kormány irányvonalát.