A budapesti békecsúcs bizonyítja, hogy Orbán Viktor politikája működik

Óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a helyszínválasztás fontos visszaigazolása Orbán Viktor békepolitikájának, és cáfolata a nyugat-európai háborúpártiságnak.
Boros Bánk Levente szerint azért különleges, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, mert Magyarországon még soha nem volt békecsúcs. Úgy fogalmazott: „Két világhatalom, vagy inkább nagyhatalom vezetője találkozik Budapesten, és ez kölcsönösen megfelelő helyszín nekik, hogy itt folytassák a békét célzó tárgyalásokat.” A politikai elemző hozzátette, hogy ez nemcsak szimbolikus jelentéssel bír, hanem külpolitikai okai is vannak.
A helyszínválasztás oka egyrészt az, hogy Magyarország az orosz-ukrán konfliktusban a háború kitörésének az első pillanatától kezdve a béke pártján állt, és emellett a hozzáállása mellett rendíthetetlenül kitartott, semmi sem tántorította ettől el. Következetes álláspontot képviselt úgy Orbán Viktor, mint a magyar kormány mindenki irányába és mindenkivel szemben, hogyha kellett.
Boros Bánk Levente hangsúlyozta, hogy ez a találkozó mégiscsak egy béketárgyalás, ami önmagában is fontos üzenetet hordoz. Mint mondta, „ez azt is üzeni, hogy vélhetően Oroszország is nyitott a megfelelő kondíciók mellett a tűzszünetre és a békére”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok részéről pedig „az elnök hivatalba lépésétől kezdődően békepolitikát hirdetett”, így a két fél szándékai most találkozhatnak.
A szakértő szerint a találkozó helyszínének megválasztásában az is szerepet játszott, hogy a magyar külpolitika az Orbán-kormányok alatt következetesen azt vallotta, hogy mindenkivel meg kell találni a közös hangot, ez Magyarország érdeke, és
semmilyen hidat nem szabad semmilyen irányba felégetni, és mindenkivel jó, produktív kapcsolatot kell ápolni, amely országok Magyarország szempontjából meghatározóak. Amerika is és Oroszország is ilyen álláspontot képvisel.
Putyin továbbra is bizalmi kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel, és jó kapcsolatot ápol Orbán Viktor az orosz elnökkel. Ugyanez a kettősség nem mondható el egyetlen másik európai országról sem, így logikus választás lehetett mindkét fél számára, hogy Budapesten találkozzanak
– fogalmazott a szakértő.
Boros Bánk Levente felidézte, hogy a hírek szerint Donald Trump vetette fel a budapesti találkozó ötletét, amire az orosz elnök azonnal igennel felelt.
A szakértő elmondása szerint „gyakorlatilag gondolkodás nélkül elfogadta és helyeselte ezt a javaslatot”. Hozzátette, hogy a két elnök kölcsönösen megfelelőnek találja Magyarországot a béketárgyalások helyszíneként. Arra a kérdésre, hogy milyen reakciókra számíthatunk Brüsszelből és más nyugat-európai fővárosokból a találkozó kapcsán, a szakértő így válaszolt:
Azt gondolom, hogy minden ország a világon, de az európaiak különösen irigykedhetnek most Magyarországra
– fogalmazott Boros Bánk Levente. A politikai elemző szerint a nagy kérdés most az, hogy „vajon ezúttal is kihagyják-e az Európai Uniót, illetve az európai nagyhatalmakat a tárgyalásokból”. Úgy véli, hogy a helyszínválasztás legalább olyan fontos üzenetet hordoz Európa számára, mint a résztvevők köre. Rámutatott, hogy „mégsem egy nyugat-európai nagyhatalom fővárosában tartják a találkozót, hanem a magyar fővárost választották helyszínül”.
Ha már Európát választották, és nem a világ másik pontját, akkor ez szintén üzenet úgy Brüsszelnek, mint Nyugat-Európának, hogy a két ország elnöke őket nem tartja megfelelő helyszínnek, különböző okok miatt, a háborús politikájuk miatt.
Orbán Viktor a kezdetektől támogatta Trump elnököt
Boros Bánk Levente rámutatott, hogy a nyugat-európaiak, beleértve Brüsszelt is, Trump hivatalba lépését nem lehetőségként használták fel, és „nem lehetőségként tekintettek Trumpnak a megválasztására, hogy megtalálják vele a hangot, hanem ellenálltak neki”. A szakértő így fogalmazott:
Előbb lesajnálták, majd politikailag egy teljesen más utat, a háborús politikát folytatták. És az a háborús pszichózis, ami továbbra is uralkodik Brüsszelben és Nyugat-Európában, az szöges ellentétben áll azzal, amit Trump és vélhetően Putyin is képvisel.
Boros Bánk Levente szerint Nyugat-Európa és Brüsszel egyoldalúan foglal állást az orosz–ukrán konfliktusban Ukrajna pártján. Ennek következményeként, mint fogalmazott, „vélhetően az orosz elnök számára nem elfogadható más európai helyszín és nem elfogadható ez a hozzáállás”. A szakértő hangsúlyozta:
Ez egy olyan üzenet, ami sokadszori üzenet Nyugat-Európának és Brüsszelnek, hogy figyelmen kívül hagyják őket, és elgondolkodhatnak, hogy abbahagyják-e a gyerekes duzzogást és az ellenállást Trumppal és Putyinnal szemben, vagy folytatják az egyoldalú, elfogult Ukrajna-párti háborús politikát.
Boros Bánk Levente szerint ez azonban azt eredményezheti, amit az elmúlt hónapokban is tapasztalhattunk: „elmegy mellettük a történelem, és legalább születnek majd a döntések”.
A helyszínválasztás visszaigazolása Orbán Viktor békepolitikájának és cáfolata a nyugat-európai háborúpártiságnak
– összegzett.
