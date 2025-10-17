A budapesti békecsúcs bizonyítja, hogy Orbán Viktor politikája működik

Óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a helyszínválasztás fontos visszaigazolása Orbán Viktor békepolitikájának, és cáfolata a nyugat-európai háborúpártiságnak.

A helyszínválasztás visszaigazolása Orbán Viktor békepolitikájának

Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Boros Bánk Levente szerint azért különleges, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin, mert Magyarországon még soha nem volt békecsúcs. Úgy fogalmazott: „Két világhatalom, vagy inkább nagyhatalom vezetője találkozik Budapesten, és ez kölcsönösen megfelelő helyszín nekik, hogy itt folytassák a békét célzó tárgyalásokat.” A politikai elemző hozzátette, hogy ez nemcsak szimbolikus jelentéssel bír, hanem külpolitikai okai is vannak.

A helyszínválasztás oka egyrészt az, hogy Magyarország az orosz-ukrán konfliktusban a háború kitörésének az első pillanatától kezdve a béke pártján állt, és emellett a hozzáállása mellett rendíthetetlenül kitartott, semmi sem tántorította ettől el. Következetes álláspontot képviselt úgy Orbán Viktor, mint a magyar kormány mindenki irányába és mindenkivel szemben, hogyha kellett.

Boros Bánk Levente hangsúlyozta, hogy ez a találkozó mégiscsak egy béketárgyalás, ami önmagában is fontos üzenetet hordoz. Mint mondta, „ez azt is üzeni, hogy vélhetően Oroszország is nyitott a megfelelő kondíciók mellett a tűzszünetre és a békére”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok részéről pedig „az elnök hivatalba lépésétől kezdődően békepolitikát hirdetett”, így a két fél szándékai most találkozhatnak.

A szakértő szerint a találkozó helyszínének megválasztásában az is szerepet játszott, hogy a magyar külpolitika az Orbán-kormányok alatt következetesen azt vallotta, hogy mindenkivel meg kell találni a közös hangot, ez Magyarország érdeke, és