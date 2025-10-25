Csúnyán visszaütöttek az Európai Unió által Oroszország ellen bevezetett hajózási szankciók – hívja fel a figyelmet a Brussels Signals brüsszeli hírportálon megjelent véleménycikkében Justin Stares szakújságíró.

A brüsszeli hajózási szankciók csúnyán visszaütöttek (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A brüsszeli döntéshozók által bevezetett intézkedések nemcsak hogy nem kényszerítették térdre Oroszországot, de jelentős mértékben növelték Európa energiafüggőségét és veszélyeztették a tengeri közlekedés biztonságát – mutat rá a szakértő.

A szankciók bevezetése előtt az Európai Hajótulajdonosok Közössége figyelmeztette a brüsszeli törvényhozókat, hogy a tervezett intézkedések visszafelé sülhetnek el.

Kettészakítják az iparágat

– hangzott el a figyelmeztetés, amelyet azonban figyelmen kívül hagytak, ráadásul aki figyelmeztetni mert a szankciók hátulütőire, vagy egyszerűen csak nem támogatta azokat, azt könnyen „Putyin-pártinak” bélyegezték.

Az intézkedések hatására létrejött az úgynevezett „árnyékflotta”, amelynek fogalmát a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2023-ban hivatalosan is elismerte. Az EU- ban regisztrált hajók száma az orosz árnyékflottában mára elérte az 557-et. Ez a fejlemény súlyos biztonsági és környezetvédelmi kockázatokat hordoz magában, hiszen ezek a hajók gyakran nem felelnek meg a nemzetközi előírásoknak.

A szankciók bevezetésekor az Európai Bizottság magabiztosan jelentette ki, hogy „Oroszország 2873 hajóból álló kereskedelmi flottája többé nem köthet ki az EU kikötőiben”. A valóság azonban rácáfolt erre az optimizmusra. A hajótulajdonosok túljártak a szabályozók eszén, és különböző trükköket alkalmazva kijátsszák a szankciókat.

Az EU rövidlátó módon azt hitte, hogy a világ többi része követni fogja a szankciós politikáját. Amikor olyan országok, mint India, udvariasan elutasították, hogy hasonló tengeri szankciókat vezessenek be Oroszországgal szemben, Brüsszelben meglepődtek. Az Európai Bizottság „küldötteket” menesztett, hogy megértsék, hogyan lehetséges, hogy valaki nem látja be a szankciók „zsenialitását”.

Ezeket a „küldötteket” üres kézzel küldték vissza.

Ti segítséget kértek, amikor problémáitok vannak, de amikor nekünk vannak problémáink, ti elfordítjátok a fejeteket

– szólt az üzenet.