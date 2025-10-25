Kínos fiaskó: Brüsszel szankciói több kárt okoztak Európának, mint Oroszországnak

Csúnyán visszaütöttek az Európai Unió által Oroszország ellen bevezetett hajózási szankciók – hívja fel a figyelmet a Brussels Signals brüsszeli hírportálon megjelent véleménycikkében Justin Stares szakújságíró.
A brüsszeli döntéshozók által bevezetett intézkedések nemcsak hogy nem kényszerítették térdre Oroszországot, de jelentős mértékben növelték Európa energiafüggőségét és veszélyeztették a tengeri közlekedés biztonságát – mutat rá a szakértő.
A szankciók bevezetése előtt az Európai Hajótulajdonosok Közössége figyelmeztette a brüsszeli törvényhozókat, hogy a tervezett intézkedések visszafelé sülhetnek el.
Kettészakítják az iparágat
– hangzott el a figyelmeztetés, amelyet azonban figyelmen kívül hagytak, ráadásul aki figyelmeztetni mert a szankciók hátulütőire, vagy egyszerűen csak nem támogatta azokat, azt könnyen „Putyin-pártinak” bélyegezték.
Az intézkedések hatására létrejött az úgynevezett „árnyékflotta”, amelynek fogalmát a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2023-ban hivatalosan is elismerte. Az EU- ban regisztrált hajók száma az orosz árnyékflottában mára elérte az 557-et. Ez a fejlemény súlyos biztonsági és környezetvédelmi kockázatokat hordoz magában, hiszen ezek a hajók gyakran nem felelnek meg a nemzetközi előírásoknak.
A szankciók bevezetésekor az Európai Bizottság magabiztosan jelentette ki, hogy „Oroszország 2873 hajóból álló kereskedelmi flottája többé nem köthet ki az EU kikötőiben”. A valóság azonban rácáfolt erre az optimizmusra. A hajótulajdonosok túljártak a szabályozók eszén, és különböző trükköket alkalmazva kijátsszák a szankciókat.
Az EU rövidlátó módon azt hitte, hogy a világ többi része követni fogja a szankciós politikáját. Amikor olyan országok, mint India, udvariasan elutasították, hogy hasonló tengeri szankciókat vezessenek be Oroszországgal szemben, Brüsszelben meglepődtek. Az Európai Bizottság „küldötteket” menesztett, hogy megértsék, hogyan lehetséges, hogy valaki nem látja be a szankciók „zsenialitását”.
Ezeket a „küldötteket” üres kézzel küldték vissza.
Ti segítséget kértek, amikor problémáitok vannak, de amikor nekünk vannak problémáink, ti elfordítjátok a fejeteket
– szólt az üzenet.
A szankciók fő eredménye valójában az lett, hogy Európa még inkább függővé vált a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjától. Ironikus módon Európa ma több orosz LNG-t importál, mint valaha. Az előrejelzések szerint Európa hatalmas mértékben fog függeni az amerikai LNG-importtól, ami alárendelt partnerré teheti a kontinenst a transzatlanti kapcsolatokban.
A szankciók felgyorsították a hajózási világ nyugatról keletre történő elmozdulását is. Európa részesedése a világ ellenőrzött és lobogó alatt közlekedő flottájából már több mint 15 éve folyamatosan csökken, és ez a tendencia valószínűleg nem fog megfordulni.
Az EU most egy „keményebb” politikán dolgozik az árnyékflotta tartályhajóinak ellenőrzésére, ami viszont veszélyes eszkalációhoz vezethet, hiszen Oroszország már nyilvánvalóvá tette, hogy kész megvédeni a vagyonát.
Ha ezek közül a fő biztosítási piacról kizárt, sok esetben korosabb hajók közül valamelyik balesetet szenved például egy európai ország partjainál, az elképzelhetetlen károkkal járhat. Ilyenkor egyszerű bűnbakot találni, hiszen a nem megfelelő műszaki állapotú hajók üzemeltetése nem csupán erkölcstelen, de illegális is, azonban a probléma létrejötte egyenes és előre látható következménye a brüsszeli szabályozásnak – hívja fel a figyelmet a szakértő.