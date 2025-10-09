Hírlevél

Vucsics

Szerbia és Törökország összecsapás felé sodródik – Vucsics kemény figyelmeztetést küldött!

47 perce
Alekszandar Vucsics szerb elnök élesen bírálta Törökországot, amiért fegyvereket szállít Koszovónak, szerinte ezzel Ankara megsérti a nemzetközi jogot és veszélybe sodorja a Nyugat-Balkán stabilitását. Vucsics szerint Törökország nem békét, hanem befolyást akar, és ismét az „Oszmán Birodalom helyreállításáról” álmodik.
Alekszandar Vucsics szerb elnök azzal vádolta Törökországot, hogy a Koszovónak szállított fegyverekkel megsérti a nemzetközi jogot és destabilizálja a Nyugat-Balkánt, számolt be róla a Politico.

szerb
Alekszandar Vucsics szerb elnök  Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Megdöbbentőnek tartom Törökország viselkedését, az ENSZ Alapokmányának és az ENSZ Biztonsági Tanács 1244. számú határozatának brutális megsértését, valamint a pristinai hatóságok folyamatos felfegyverzését

 – írta Vucsics szerdán egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

„Mostanra teljesen világos, hogy Törökország nem akar stabilitást a Nyugat-Balkánon, és ismét az Oszmán Birodalom helyreállításáról álmodik. Szerbia egy kis ország, de mi egyértelműen megértettük az üzenetet!” – tette hozzá.

Míg az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata tiltja a fegyverek Koszovóba történő eladását vagy szállítását, a következő évben született megállapodás, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. számú határozata kimondja, hogy ez a tilalom „nem vonatkozik a nemzetközi polgári és biztonsági jelenlét által használt fegyverekre és kapcsolódó anyagokra”.

Belgrád és Ankara összetett kapcsolatokat ápol, egyensúlyozva a gazdasági együttműködés és a mély történelmi és politikai feszültségek között. Törökország továbbra is Koszovó egyik legerősebb szövetségese, és az elsők között ismerte el Koszovó 2008-as függetlenségi nyilatkozatát Szerbiától – fogalmazott a lap.

Ankara még nem reagált Vucsics megjegyzéseire.

