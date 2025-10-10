Amerikai szankciók bénítják meg Szerbiát – veszélyben a benzinellátás!

Az orosz energiaszektor elleni fellépés részeként januárban elrendelt szankciók csütörtökön léptek életbe a szerbiai NIS olajvállalattal szemben, amely az ország egyetlen finomítóját működteti és többségi orosz tulajdonban van. A szankciók életbe lépését követően a NIS közölte, hogy „még nem kapta meg az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától az engedélyük meghosszabbítását”. A vállalat hozzátette, hogy dolgozik a helyzet megoldásán, és együttműködik az amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy lekerüljön a szankciós listáról – írja az aljazeera.com.
Szerbia válaszút előtt: Oroszország vagy EU?
Szerbia szinte teljes mértékben az orosz gáz- és olajszállításokra támaszkodik, amelyeket főként a Horvátországon és más szomszédos országokon áthaladó vezetékeken keresztül kap. Az Egyesült Államok idén januárban szankcionálta a NIS-t az orosz energiaszektor elleni fellépés részeként, azonban a szankciók csak most léptek életbe. A cég közölte, hogy
jelenleg elegendő nyersolajkészlettel rendelkezik a feldolgozáshoz, és a benzinkutak teljes mértékben el vannak látva minden üzemanyagtípussal.
Alekszandar Vucsics szerb elnök hétfőn figyelmeztetett, hogy a szankciók komoly hatással lesznek a gazdaságra és elsősorban a bankszektort érintik majd.
A világon nincs olyan bank, amely kockáztatná az amerikai szankciók megszegését
– mondta Vucsics. A NIS megerősítette, hogy várhatóan a benzinkutak csak szerb belföldi bankkártyát és készpénzt fogadnak majd el.
Bár Szerbia hivatalosan az Európai Unióhoz kíván csatlakozni, megtagadta, hogy csatlakozzon a Nyugat által Oroszország ellen bevezetett szankciókhoz, részben a létfontosságú orosz gázszállítások miatt.
A szerb elnök korábban közölte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások a NIS jövőjéről, beleértve az orosz részvényesek esetleges kivonását is.