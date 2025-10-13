Hírlevél

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A brüsszeli szankciók kudarcot vallottak, ideje változtatni!

41 perce
Brüsszel szankciós elvakultságára már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, ugyanis a korlátozásokat már ezen gyorsan fejlődő régió országaira is ki akarják terjeszteni, amit Magyarország élesen ellenez — írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.
Szijjártó Péter arról tájékoztatott a Danijar Amangeldijev kirgiz miniszterelnök-helyettessel lefolytatott tárgyalását követően, hogy egyetértettek abban, hogy a mai brüsszeli szankciós politika nem korrekt a békés közép-ázsiai országokkal szemben, hiszen ők nem háborúznak, és nincs semmifajta felelősségük az ukrajnai fegyveres konfliktusban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
Hangsúlyozta, hogy az európai gazdaság versenyképessége igen súlyos bajban van, aminek egyik fő oka Brüsszel szankciós politikája. 

A háborús szankciók miatt súlyos károk érték az európai gazdaságot, a szankciók sokkal többet ártanak nekünk, mint Oroszországnak

— figyelmeztetett.

Brüsszel szankciós elvakultságára most már ráadásul az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, mivel az uniós szankciókat a gyorsan fejlődő közép-ázsiai térség országaira is ki akarják terjeszteni. Nem véletlen az ottani országok felháborodása, hiszen semmilyen alapja nincsen ezeknek a szankciós intézkedéseknek, azok teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a realitásokat

— húzta alá.

„Magyarország álláspontja egyértelmű: a brüsszeli szankciók kudarcot vallottak, itt az idő változtatni és leszámolni a szankciós politikával!” — összegzett.

 

 

