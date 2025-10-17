Magyarország három és fél éve a béke pártján áll

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón a Magyar Nemzet kérdésére – amely arra irányult, hogy az amerikai elnök budapesti csúcstalálkozóról szóló bejelentése milyen üzenetet hordoz Magyarország külpolitikájáról a világnak és Brüsszelnek – hangsúlyozta: Magyarország három és fél éve következetesen a béke pártján áll, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajnában mielőbb helyreálljon a béke. A külgazdasági és külügyminiszter felidézte, hogy már a háború kitörésekor jelezte mind az orosz, mind az ukrán fél felé: hazánk kész minden tőle telhető segítséget megadni a béke érdekében – ezt az álláspontját azóta is változatlanul fenntartja a kormány.

Szijjártó Péter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

„Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti béke csúcstalálkozójával kapcsolatban a következőket szeretném mondani, amikor 3,5 esztendővel ezelőtt kitört a háború, akkor mi jeleztük, hogy Magyarország készen áll arra, hogy minden tőle telhetőt megadjon, minden tőle telhető segítséget biztosítson ahhoz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába, akkor ezt mind az orosz, mind az ukrán partnereinknek elmondtam.”

Három és fél éve fenntartjuk ezt az álláspontunkat. Mi a béke pártján állunk, mi békét akarunk. Három és fél éve bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak csak akkor lesz vége, hogyha megállapodás születik a tárgyalóasztalnál, ezért mi minden olyan hírt fantasztikus hírnek tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással. Egy világos történelmi tapasztalat, hogy akkor van mindig esély a békére, hogyha a világ nagyhatalmai egymással civilizált együttműködést tudnak fenntartani.

Hozzátette:

Az elmúlt 3 és fél év is azt bizonyította, hogy egy orosz-amerikai együttműködés tudja biztosítani a béke visszatérését Közép-Európában. Ezért mi az elmúlt három és fél évben nem engedtünk annak a nyomásnak, amivel arra próbáltam rávenni minket, hogy számoljuk fel az együttműködést, a kapcsolatot Oroszországgal. Mi nem voltunk hajlandóak elszigetelni magunkat.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: „ Három és fél éve nyitva tartottunk, nyitva tartjuk a diplomáciai csatornákat, nyitva tartjuk a párbeszéd lehetőségét.”

És mára bebizonyosodott az is, hogy Európából mi vagyunk az egyetlenek, az egyetlen ország, az egyetlen kormány, az egyetlen miniszterelnök, amely a világ nagyhatalmaival, mindegyikkel egyszerre, kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést tud folytatni. A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is. Ez a helyzet. A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával. Ezek alapján a következőket tudom önöknek mondani. Abban maradtunk, hogy a miniszterelnök és Putyin elnök magyar idő szerint 11 órakor beszélnek egymással, az szerintem most van.

A tárcavezető hangsúlyozta: „A tegnapi napon az orosz külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy ma fognak telefonon beszélni az amerikai külügyminiszter kollégával, akit Donald Trump elnök kijelölt arra, hogy az előkészítő megbeszélést amerikai részről vezesse.”