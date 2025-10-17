Magyarország három és fél éve a béke pártján áll

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón a Magyar Nemzet kérdésére – amely arra irányult, hogy az amerikai elnök budapesti csúcstalálkozóról szóló bejelentése milyen üzenetet hordoz Magyarország külpolitikájáról a világnak és Brüsszelnek – hangsúlyozta: Magyarország három és fél éve következetesen a béke pártján áll, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajnában mielőbb helyreálljon a béke. A külgazdasági és külügyminiszter felidézte, hogy már a háború kitörésekor jelezte mind az orosz, mind az ukrán fél felé: hazánk kész minden tőle telhető segítséget megadni a béke érdekében – ezt az álláspontját azóta is változatlanul fenntartja a kormány.
„Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti béke csúcstalálkozójával kapcsolatban a következőket szeretném mondani, amikor 3,5 esztendővel ezelőtt kitört a háború, akkor mi jeleztük, hogy Magyarország készen áll arra, hogy minden tőle telhetőt megadjon, minden tőle telhető segítséget biztosítson ahhoz, hogy visszatérjen a béke Ukrajnába, akkor ezt mind az orosz, mind az ukrán partnereinknek elmondtam.”
Három és fél éve fenntartjuk ezt az álláspontunkat. Mi a béke pártján állunk, mi békét akarunk. Három és fél éve bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nem lesz megoldása. Bebizonyosodott, hogy ennek a háborúnak csak akkor lesz vége, hogyha megállapodás születik a tárgyalóasztalnál, ezért mi minden olyan hírt fantasztikus hírnek tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással. Egy világos történelmi tapasztalat, hogy akkor van mindig esély a békére, hogyha a világ nagyhatalmai egymással civilizált együttműködést tudnak fenntartani.
Hozzátette:
Az elmúlt 3 és fél év is azt bizonyította, hogy egy orosz-amerikai együttműködés tudja biztosítani a béke visszatérését Közép-Európában. Ezért mi az elmúlt három és fél évben nem engedtünk annak a nyomásnak, amivel arra próbáltam rávenni minket, hogy számoljuk fel az együttműködést, a kapcsolatot Oroszországgal. Mi nem voltunk hajlandóak elszigetelni magunkat.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: „ Három és fél éve nyitva tartottunk, nyitva tartjuk a diplomáciai csatornákat, nyitva tartjuk a párbeszéd lehetőségét.”
És mára bebizonyosodott az is, hogy Európából mi vagyunk az egyetlenek, az egyetlen ország, az egyetlen kormány, az egyetlen miniszterelnök, amely a világ nagyhatalmaival, mindegyikkel egyszerre, kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést tud folytatni. A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is. Ez a helyzet. A tegnapi napon késő este az amerikai külügyminiszter-helyettessel, Christopher Landauval, aztán az orosz kollégámmal, Szergej Lavrovval is beszéltem, és ma reggel pedig beszéltem az orosz elnök külpolitikai főtanácsadójával. Ezek alapján a következőket tudom önöknek mondani. Abban maradtunk, hogy a miniszterelnök és Putyin elnök magyar idő szerint 11 órakor beszélnek egymással, az szerintem most van.
A tárcavezető hangsúlyozta: „A tegnapi napon az orosz külügyminiszter kolléga arról tájékoztatott, hogy ma fognak telefonon beszélni az amerikai külügyminiszter kollégával, akit Donald Trump elnök kijelölt arra, hogy az előkészítő megbeszélést amerikai részről vezesse.”
Szijjártó Péter közölte: amennyiben a jövő héten sor kerül az előkészítő egyeztetésre, azt követően már pontosabb információkkal szolgálhatnak a további menetrendről.
Akkor fogunk tudni már adott esetben időpontról és részletekről beszélni. Természetesen mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy az alkalmas feltételeket biztosítsuk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök. Ez Európa legbiztonságosabb országa, ez a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát hogyha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők.
„Mindenfajta technikai kérdés a helyszínkijelöléstől kezdve az még várat magára, amint az időpont véglegessé válik, akkor természetesen minden technikai kérdésben tájékoztatást fogunk nyújtani. Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk, természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, s utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni.”
A tárcavezető kiemelte:
Azt reméljük, azt szeretnénk, hogyha minél előbb létrejöhetne az a megállapodás, amely békét teremt, amely megakadályozza, hogy újabb százezrek haljanak meg, amely megakadályozza, hogy újabb millióknak kellene elhagyniuk az otthonait, és amely megakadályozza, hogy ez a háború eszkalálódhasson tovább terjedhessen. Ehhez mi minden feltételt biztosítunk. Amit kérnek tőlünk, azt meg fogjuk tenni, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk. Jelenleg ezt tudom önöknek mondani a leendő budapesti béke csúcstalálkozó kapcsán.