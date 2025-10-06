Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is támogatja Trump közel-keleti béketerveit

„Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Szijjártó Péter

(Fotó: AHMET SERDAR ESER / AFP)

A tárcavezető azt írta: „Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.”

Kiemelte: