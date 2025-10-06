Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is támogatja Trump közel-keleti béketerveit

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy 2020-ban ő volt az egyetlen európai külügyminiszter, aki részt vett az Ábrahám-megállapodások aláírásán a Fehér Ház kertjében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterbéketervTrumpközel-kelet

Ez a megállapodás jelentette a legnagyobb reményt a békére évszázados távlatokban a Közel-Keleten – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Szijjártó Péter (Fotó: AHMET SERDAR ESER / AFP)
Szijjártó Péter
(Fotó: AHMET SERDAR ESER / AFP)

A tárcavezető azt írta: Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini kollégám, aki akkor az egyik aláíró volt, arról biztosított ma, hogy Bahrein továbbra is kitart a béke reménye mellett a Közel-Keleten.

Kiemelte:

Mi, magyarok is teljes szívvel támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit a Közel-Keleten is és reméljük, hogy a válság összes szereplője elfogadja a békejavaslatokat, és így végre, majd két év után kiszabadulhat a magyar túsz is a Hamász fogságából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!