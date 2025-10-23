Szijjártó Péter: A magyar emberek a szuverenitásukat és szabadságukat semmilyen áron nem áldozzák fel

A miniszter kijelentette, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok minden idők legjobb szintjén vannak, ami a kétoldalú kapcsolatok szempontjából egy „új aranykor" kezdetét jelenti.

Szijjártó Péter Washingtonban Fotó: MTI/KKM

Egy új szövetség formálódik

– fogalmazott, és rámutatott, hogy „a két patrióta kormány kiáll a béke, biztonság és szabadság mellett, kapcsolataikat pedig a kölcsönös tisztelet és bizalom alapjaira helyezik". Kiemelte, hogy a „történelem viharainak okán" a magyar, annak ellenére, hogy kis nemzet, mégis globális nemzetté vált, ami azt jelenti, hogy ezen a napon a világ minden táján emlékeznek az 1956-os forradalomra, a magyar közösségek pedig nem felejtik el ennek örökségét.

Időnként ma is harcolni kell a szabadságért, ugyan más módon, mint 1956-ban, de azokért az értékekért, amelyeket a magyarok a nemzethez kapcsolnak, ma is számos alkalommal meg kell küzdeni

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a kommunizmus felett ugyan győzelmet lehetett aratni, de azok, akik a világot egy nemzeteket és kereszténységet meghaladó hellyé akarják tenni, gyakorlatilag a kommunizmust élesztik újjá, nagyon hasonló módszereket használva. Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország soha nem fogja feladni értékeit, hagyományait és örökségét, hűen több mint ezer éves államiságához. Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese az ünnepségen kijelentette, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok talán minden idők legjobb viszonyát takarják a két ország között.

Öröm Magyarországot az egyik legközelebbi szövetségesünkként látni, egy nemzetet, amely nemcsak 1956-ban, de azóta is – és különösen az elmúlt években – a szabadság és nemzeti szuverenitás fáklyájának, esetenként magányos hordozója

– fogalmazott az amerikai kormánytag, és megállapította, hogy Magyarország és az Egyesült Államok „vállt vállnak vetve áll ki” az említett közös értékek mellett.

Rámutatott, hogy az Egyesült Államok elismeréssel tekint arra a magyar törekvésre, hogy hidat építsen a Nyugat és Kelet között, és utalt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök ezért is javasolta Budapestet a tervezett találkozója helyszíneként Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai kormány hálás azokért a magyar erőfeszítésekért, amelyekkel a kormány „fáradhatatlanul" törekszik az ukrajnai béke előmozdítására. A magyar nagykövetségen tartott megemlékezésen a Trump-adminisztráció tagjaként részt vett James Danly, az Egyesült Államok energiaügyiminiszter-helyettese is.

Az ünnepségen magas rangú magyar állami kitüntetést kapott Elizabeth Spalding, a washingtoni Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum alapító igazgatója, és az intézményhez kapcsolódó alapítvány elnöke.

A díjazottat Takács Szabolcs nagykövet „harmadik generációs antikommunistaként" mutatta be, aki családjából hozta magával a kommunista ideológiával szembeni ellenállást, és vált alapítójává a kommunizmus áldozatainak emléket állító washingtoni intézménynek. Az amerikai fővárosban tartott ünnepségen fellépett Mága Zoltán hegedűművész és zenekara – emelte ki az MTI.