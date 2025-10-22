A nap legfontosabb találkozója Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Napirenden a budapesti Békecsúcs – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel tárgyal

Forrás: Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter a tárgyalás előtt elmondta, „a nap talán egyik otthon legjobban várt tárgyalása lesz Marco Rubio külügyminiszter kollegával”.

A helyzet az, hogy a háborúpárti Európai Unió elszigetelődött világpolitikában. Nyilvánvaló, hogy a háborúpárti európai politikusok, a liberális mainstream és az őket támogató média mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen amerikai–orosz csúcstalálkozó. Nem szabad, hogy ez megtévesszen minket, nem szabad, hogy ez az erőfeszítéseinket csökkentse.”

Mint mondta, a külügyminiszteri találkozó után már nyilvánvalóan több információval rendelkezünk majd ebben a témában.

Magyarország készen áll, mi a béke pártján állunk, és minden létező módon hozzá is akarunk járulni ahhoz, hogy végre visszatérjen a béke Közép-Európába”

– emelte ki.