Szijjártó Péter

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a gázai tűzszünettel kapcsolatban

1 órája
A többek között egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz kiszabadulására is – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Szijjártó Péter arról tájékoztatott az egyiptomi kollégájával lefolytatott telefonbeszélgetését követően, hogy köszönetet mondott Badr Abdelatinak azon erőfeszítésekért, amelyeket hazája tett közvetítőként a közel-keleti békemegállapodás érdekében.

Szijjártó Péter bejelentést tett az utolsó magyar túsz szabadulásáról
Szijjártó Péter bejelentést tett az utolsó magyar túsz szabadulásáról Fotó: AFP

A Közel-Keleten az elmúlt évtizedekben számos békekísérlet vallott kudarcot, de most jó remény van arra, hogy az egyiptomi közvetítéssel létrejövő megállapodás visszahozza a békés élet reményét az emberek számára

– hangsúlyozta.

Telefonon egyeztettem Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter-kollégával és köszönetet mondtam azokért az...

Posted by Szijjártó Péter on Thursday, October 9, 2025

Azért is különösen hálásak vagyunk, mert mindez lehetőséget biztosít arra, hogy a több mint két éve a Hamász által túszként fogva tartott magyar állampolgár végre kiszabadulhat és visszatérhet a családjához – tette hozzá.

 

