Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Friss

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Budapesti békecsúcs

Szijjártó Péter: Máris látszik, hogy sokan sok mindent el fognak követni a békecsúcs meghiúsítása érdekében

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke. Erről írt az ukrán elnök nyilatkozatára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az X-en.
Budapesti békecsúcsSzijjártó PéterVolodimir Zelenszkij

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter friss bejegyzésében arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, hogy kész elmenni a tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozóra, ha meghívják, ugyanakkor hozzátette, hogy nem Budapestet tartja erre a legmegfelelőbb helyszínnek.

Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke – írta Szijjártó Péter
Fotó: AFP

