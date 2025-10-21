Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lesz békecsúcs Budapesten, az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés

Fontos!

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Budapesti békecsúcs

Szijjártó Péter: Sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg. Erről Szijjártó Péter beszélt Washingtonból jelentkezve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapesti békecsúcsSzijjártó PéterWashington

A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg – jelentette ki Szijjártó Péter Forrás: Facebook
A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg – jelentette ki Szijjártó Péter
Forrás: Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: Így van ez az Európai Tanács minden ülése előtt. Így van ez a szankciós csomagokról vagy az európai békekeretről szóló döntés előtt. Nincs új a nap alatt.

Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó

– tette hozzá a tárcavezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!