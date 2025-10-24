Szijjártó Péter a Békemenetről: Ezek mi vagyunk – videó

Október 23-án, a valaha volt legnagyobb Békemenetet rendezték meg Budapesten. Régóta nem látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában idézte fel a Kossuth téri megemlékezést.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót az 1956-os forradalmat és szabadságharcot ünneplő tömegről.

– írta a külügyminiszter a videóhoz.