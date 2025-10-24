Hírlevél

Békemenet

Szijjártó Péter a Békemenetről: Ezek mi vagyunk – videó

Október 23-án minden korábbinál nagyobb Békemenetet tartottak Budapesten. Orbán Viktor a Kossuth rádióban felidézte a megható és felszabadult hangulatú megemlékezést. A külügyminiszter, Szijjártó Péter is megosztott egy videót a tömegről, amelyhez csak annyit írt: „Ezek mi vagyunk.”
1956

Október 23-án, a valaha volt legnagyobb Békemenetet rendezték meg Budapesten. Régóta nem látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában idézte fel a Kossuth téri megemlékezést.

Szijjártó Péter is megosztott egy videót a tömegről, amelyhez csak annyit írt: „Ezek mi vagyunk”
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy videót az 1956-os forradalmat és szabadságharcot ünneplő tömegről.

Ezek mi vagyunk”

– írta a külügyminiszter a videóhoz.

 

