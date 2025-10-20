Szijjártó Péter: Brüsszel újabb milliárdokat és fegyvereket küldene Ukrajnának a számlát pedig velünk fizettetnék meg

Újabb eurómilliárdokat és fegyvereket akarnak küldeni Ukrajnába.
– írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Ennek költségeit pedig velünk akarják megfizettetni azzal, hogy az egekbe emelkednek a rezsiköltségek. Na, ennek kell ma ellent tartani
– tette hozzá.
Szijjártó Péter a Külügyminisztérium közleménye szerint az Európai Unió mai luxembourgi energiaügyi tanácsülésén felszólalva leszögezte, hogy az orosz energiaforrások elvágásával veszélybe kerülne Magyarország ellátásbiztonsága, az áremelkedésről nem is beszélve.
Szijjártó Péter korábban is többször figyelmeztetett: az uniós szankciók és a fegyverszállítások nem hoznak békét, csak újabb gazdasági nehézségeket és inflációt okoznak. Magyarország álláspontja világos – a fegyverek helyett diplomáciára, a háború helyett párbeszédre van szükség.