A Brüsszel okozta problémák megoldásának egyik eszköze az amerikai–magyar nukleáris együttműködés

Szijjártó Péter először is arról számolt be, hogy a két ország közötti együttműködés mára nagyon széles körű sikertörténetté vált, ami annak köszönhető, hogy Donald Trump elnök idén januári beiktatása óta az Egyesült Államok már nem ellenségként, hanem barátként kezeli Magyarországot.

A Brüsszel által okozott problémák megoldásának egyik eszköze az atomenergetikai együttműködés az Egyesült Államokkal – jelentette ki Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Az energetikai együttműködés kapcsán hangsúlyozta, hogy

amit az európaiak nem képesek vagy nem akarnak felfogni, azt Amerikában egyből megértették, mégpedig azt, hogy az energiaellátás esetén a földrajzi tényezők számítanak igazán, így egy tengerparttal nem rendelkező államnak jóval korlátozottabbak a lehetőségei, mint másoknak.

– Tehát tegnap az Európai Unió gyakorlatilag kinyírta a magyar energiaellátás biztonságát, mert politikai és ideológiai kérdésként fogják fel az energiaellátást, és nagy ívben tettek a fizikai-földrajzi realitásokra. Itt, Amerikában más a gondolkodás, itt a józan ész alapján közelítik meg az energetikai együttműködés kérdését, úgyhogy a magyar-amerikai együttműködést az energetika terén is most jelentős mértékben kiszélesítjük, és annak egy nagyon erőteljes nukleáris komponenst fogunk adni – tudatta Szijjártó Péter.

Kifejtette, hogy itt kis méretű moduláris reaktorokra kell gondolni (SMR), amely technológia rövidesen használható lesz egy-egy iparterület vagy város olcsó, stabil és környezetkímélő energiaellátására. Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy Magyarország nemrég megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, amelynek alapján amerikai SMR-technológiát használhatnak majd a jövőben hazánkban. Majd aláhúzta, hogy az atomenergia jelenti az ellátásbiztonság mellett a rezsicsökkentés megóvásának garanciáját is hosszú távon.

És remélem, néhány éven belül amerikai technológiával gyártott kis moduláris atomerőművek fognak hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon a háztartások és a családok mellett a vállalatok, a gazdaság szereplői is Európa legalacsonyabb energiaköltségeit fizethessék, és ez lesz a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egy nagyon fontos záloga

– fogalmazott.