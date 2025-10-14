Szijjártó Péter: Ha Brüsszel folytatja az Európai Unió elszigetelését, akkor végleg kiüti az európai gazdaságot + videó

Szijjártó Péter új videót osztott meg a Facebook-oldalán, melyben hangsúlyozta: Ha Brüsszel folytatja az Európai Unió elszigetelését, akkor végleg kiüti az európai gazdaságot.
Szijjártó Péter figyelmeztetett: Sajnos Brüsszel politikája az elmúlt években elképesztő károkat okozott az európai gazdaságnak, itt az ideje a nagy gazdaságpolitikai fordulatnak.
Hozzátette:
Brüsszelben is alacsony adókra, a vállalatok együttműködésének támogatására és több hatáskörre van szüksége a tagállamoknak.
