Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ha Brüsszel folytatja az Európai Unió elszigetelését, akkor végleg kiüti az európai gazdaságot + videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Szijjártó Péter új videót osztott meg a Facebook-oldalán, melyben hangsúlyozta: Ha Brüsszel folytatja az Európai Unió elszigetelését, akkor végleg kiüti az európai gazdaságot.
Szijjártó Péter figyelmeztetett: Sajnos Brüsszel politikája az elmúlt években elképesztő károkat okozott az európai gazdaságnak, itt az ideje a nagy gazdaságpolitikai fordulatnak. 

Szijjártó Péter figyelmeztet: Brüsszel veszélyes úton jár
Szijjártó Péter figyelmeztet: Brüsszel veszélyes úton jár Fotó: AFP

Hozzátette:

Brüsszelben is alacsony adókra, a vállalatok együttműködésének támogatására és több hatáskörre van szüksége a tagállamoknak. 

 

