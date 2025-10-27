Szijjártó Péter: Felszólítjuk Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának + videó

Hírlevél

Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, és vegye le a napirendjéről az Izrael-ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vessen véget az Izrael-ellenes politikájának, vegye le a napirendről az Izrael-ellenes javaslatokat, mint például a társulási megállapodás felfüggesztését a zsidó állammal, a kereskedelmi korlátozásokat vagy az ország kizárását a Horizont programból.

Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt
Szijjártó Péter Brüsszelt bírálta az Izrael-ellenes politikája miatt Fotó: AFP

Ennek kapcsán leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, s mindkettő esetében Donald Trump jelenti a béke reményét. Sérelmezte ugyanakkor, hogy sokan próbálják akadályozni az amerikai elnök békeerőfeszítéseit, illetve 

rámutatott, hogy a két konfliktusban az is közös, hogy a megoldásban nem osztottak lapot az EU-nak.

BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 27: Israeli Foreign Minister Gideon Sa’ar and Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto attend a press conference at the Puskas Arena in Budapest, Hungary, on October 27, 2025. Arpad Kurucz / Anadolu (Photo by Arpad Kurucz / Anadolu via AFP)
Szijjártó Péter az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral Fotó: AFP

De ha belegondolunk, ez nem is csoda, mert nem osztanak lapot azoknak, akik csak a feszültséget tudják szítani ott, ahol a békét csinálják

– fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a magyar kormány továbbra is az együttműködés fejlesztésén dolgozik Izraellel, aminek látszanak is a gyakorlati eredményei. „Tíz százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot szervezünk a mai napon, és hamarosan megnyitjuk a jeruzsálemi Magyar Akadémiát is” – tudatta. Érintette a közel-keleti keresztények rendkívül sebezhető közösségét is, amelynek kapcsán elmondása szerint folyamatos a párbeszéd Izraellel, és mindkét fél kiáll a biztonságuk mellett.

Sajnos, a keresztény közösségeknek világszerte számos területen üldöztetéssel kell szembenézni, számos esetben erőszakosan próbálják őket a vallásuk megváltoztatására rábírni, ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. A magyar kormány ez ellen mindig fel fog lépni. Örülök annak, hogy a keresztény közösségek védelmének szükségessége tekintetében is egyetértünk, és ez ügyben a jövőben is fenntartjuk a párbeszédet egymás között

– összegzett.

🇭🇺magyar-🇮🇱izraeli sajtótájékoztató

🇭🇺magyar-🇮🇱izraeli sajtótájékoztató

Posted by Szijjártó Péter on Monday, October 27, 2025

