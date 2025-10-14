Szijjártó Péter: Brüsszel politikája a legnagyobb veszély az európai gazdaságra

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Gazdasági biztonságról tárgyalunk Dániában a kereskedelmi miniszterek ülésén, miközben minden külső tényezőnél nagyobb veszélyt jelent az európai gazdaságra az elhibázott brüsszeli politika ami veszélyezteti az energiabiztonságunkat, a beruházásokat és elszigeteli Európát.

– írta a miniszter.

Szijjártó péter figyelmeztetett

Szijjártó Péter szerint a kontinens gazdasági helyzete egyértelművé tette: itt az ideje egy nagy gazdaságpolitikai fordulatnak Brüsszelben.

Alacsony adókra, a vállalatok együttműködésének támogatására és több hatáskörre van szüksége a tagállamoknak.

–fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter korábban többször is hangsúlyozta, hogy az unió gazdaságpolitikáját ideológiai szempontok uralják, miközben a valós gazdasági érdekek – például az energiaellátás biztonsága és a beruházások ösztönzése – háttérbe szorulnak.