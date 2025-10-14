Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Brüsszel politikája a legnagyobb veszély az európai gazdaságra

Szijjártó Péter Dániából jelentkezett be közösségi oldalán, ahol az uniós kereskedelmi miniszterek ülésén vesz részt.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett:

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Gazdasági biztonságról tárgyalunk Dániában a kereskedelmi miniszterek ülésén, miközben minden külső tényezőnél nagyobb veszélyt jelent az európai gazdaságra az elhibázott brüsszeli politika ami veszélyezteti az energiabiztonságunkat, a beruházásokat és elszigeteli Európát. 

– írta a miniszter.

Szijjártó péter figyelmeztetett

Szijjártó Péter szerint a kontinens gazdasági helyzete egyértelművé tette: itt az ideje egy nagy gazdaságpolitikai fordulatnak Brüsszelben. 

Alacsony adókra, a vállalatok együttműködésének támogatására és több hatáskörre van szüksége a tagállamoknak.

–fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter korábban többször is hangsúlyozta, hogy az unió gazdaságpolitikáját ideológiai szempontok uralják, miközben a valós gazdasági érdekek – például az energiaellátás biztonsága és a beruházások ösztönzése – háttérbe szorulnak. 

 

