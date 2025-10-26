Szijjártó Péter keményen reagált Donald Tusk beszédére

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy "Donald Tusk - aki leépítette a demokráciát Lengyelországban - bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét".

Szijjártó Péter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb, 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…

– tette hozzá. A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt.

A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak.

Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is. Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, „hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz-ukrán konfliktusért”. A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: "Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél."

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)