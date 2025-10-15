Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Az energiaellátás fizikai kérdés + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közölte: ideje visszatérni a realitás talajára — az energiaellátás nem politikai, hanem fizikai kérdés. Szijjártó Péter Moszkvából üzent.
„Itt az ideje, hogy végre mindenki visszatérjen a realitás talajára. Az energiaellátás nem politikai, hanem fizikai kérdés. Politikával nem lehet fűteni, meleg vizet csinálni, gyárakat és az országot működtetni, ehhez energiahordozók kellenek: földgáz és kőolaj” – írta Szijjártó Péter közösségi oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából üzent
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook

Ha jól értem, Önök különböző területeken kívánnak együttműködni Oroszországgal – fogalmazott egy riporter a külügyminiszternek Moszkvában.

Természetesen racionális alapokon kell ezt az ügyet vizsgálni. Racionálisan nézve Magyarország számára az orosz energiaellátás létfontosságú. Ezért nem kedvelem sem az ideológiai, sem a politikai megközelítést ebben a kérdésben, hiszen az energiaellátás fizikai jellegű probléma. Kötelességem az ország biztonságos ellátását biztosítani, és jelenleg Oroszország nélkül ez fizikailag nem lenne lehetséges. A válasz tehát az, hogy számunkra az együttműködés Oroszországgal fontos

 – reagált Szijjártó Péter.

