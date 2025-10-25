Szijjártó Péter: Ez egy stabil barátság példája

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amelyben hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök véleménye stabil Magyarország szempontjából. Ennek pedig Szijjártó Péter szerint az a személyes barátság az alapja amely létrejött az elnök és a miniszterelnök között.

Szijjártó Péter szerint az amerikai kapcsolataink stabilak, hála Donald Trumpnak és Orbán Viktornak

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szijjártó Péter szerint ha valaki látta, hogy hogyan beszélt a magyar miniszterelnökről Sarm-el-Sejkben Donald Trump és hogyan beszélt a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott eseményen hazánkról és a miniszterelnökről annak világos, hogy ez a kapcsolat stabil. A külügyminiszter ennek kapcsán hangsúlyozta, több kollégája is arról számolt be, hogy amikor a Fehér Házba járt, az amerikai elnök dicsérte hazánkat.

A külügyminiszter szerint ugyanakkor ennek a kapcsolatnak megvan a stabil alapja, ez pedig maga Orbán Viktor és Donald Trump.

Szijjártó Péter szerint mind két politikust nagyon durva támadások érték, mégsem álltak ki egymás mögül. Ez pedig egy megbonthatatlan köteléket jelent Orbán Viktor és Donald Trump között. Szijjártó Péter szerint sokszor könnyebb lett volna úszni az árral, azonban ezt sem Orbán sem pedig Trump nem tette meg, így ez a kapcsolat végül egy személyes barátsággá vált a támadások súlya alatt.