Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: „Kemény lesz”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában jelentette be, hogy október 20-án, hétfőn, intenzív nap várható. Egyszerre ülésezik az EU Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács. A miniszter hangsúlyozta, hogy mindkét helyszínen a magyar érdekek védelme lesz a tét, szerencsére a két ülésterem közel van egymáshoz, így mindkét tanácskozáson aktívan részt tud venni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és a Roszatom orosz állami atomenergetikai társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov tárgyalása az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én (Fotó: MTI/KKM)

A külügyi tanács ülésén Szijjártó szerint a háborúpárti erők tovább szítják a konfliktust azzal, hogy még több pénzt és fegyvert kívánnak biztosítani Ukrajnának. Az energiatanács ülésén pedig olyan intézkedéseket fontolgatnak, amelyek veszélyeztethetik Magyarország energiaellátásának biztonságát, például az orosz földgáz- és kőolajvásárlás tiltásával.

Kemény lesz

– fogalmazott a miniszter, jelezve, hogy eltökélt a magyar álláspont határozott képviseletére mindkét fórumon.